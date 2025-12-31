Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều nghệ sĩ tham gia hòa nhạc đón năm mới ở Hoàng thành Thăng Long

  • Thứ tư, 31/12/2025 14:04 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Hà Nội đã bước sang năm thứ 4 tổ chức Hòa nhạc Năm mới với Hà Nội Concert. Chương trình năm nay có sự tham gia của Trọng Tấn, Khánh Ngọc.

Trọng Tấn là một trong những ca sĩ biểu diễn trong hòa nhạc.

Hanoi Concert - Hòa Nhạc Năm Mới 2026 do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn, sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 1/1/2026.

Chương trình đặt dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, NSƯT Lệ Giang, violinist Hoàng Hồ Khánh Vân... Đây là năm thứ tư Đài Hà Nội tổ chức sự kiện thường niên ý nghĩa này.

Với địa điểm là Hoàng thành Thăng Long, chương trình được kỳ vọng không chỉ ở khía cạnh biểu diễn mà còn là hoạt động văn hóa - du lịch - sáng tạo mang đúng tinh thần phát triển công nghiệp văn hóa mà Hà Nội đang theo đuổi.

Chương trình bao gồm 2 phần. Ở phần đầu tiên, khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc chuyển soạn như: Người Hà Nội (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi), Một mùa xuân nho nhỏ (âm nhạc Trần Hoàn - Lời thơ Thanh Hải), Hoa cỏ mùa xuân (nhạc sĩ Bảo Chấn), Hà Nội Đông - Tây - Nam - Bắc (nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến) và một số tác phẩm khí nhạc của Việt Nam, đặc biệt là Hạt mầm - một tác phẩm mới của nhạc sĩ Trọng Đài lần đầu tiên được trình diễn.

Bước sang phần tiếp theo, chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm kinh điển thế giới như Concerto violin Mùa xuân của A.Vivaldi, Alleluja của W. A. Mozart, O sole mio của E.Di Capua - A.Mazzucchi - G.Capurro...

Như thường lệ, Hanoi Concert - Hòa Nhạc Năm Mới 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Hà Nội và phát trực tuyến trên các nền tảng số.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

