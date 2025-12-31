Dừng bản tin trưa của Chuyển động 24h

Chuyển động 24h kể từ năm 2026 sẽ chính thức bỏ bản tin trưa lúc 11h15, chỉ phát sóng khung giờ mới là 17h30 hàng ngày.

Nhiều năm qua, Chuyển động 24h đã trở thành chương trình quen thuộc với người xem toàn quốc, được phát sóng vào hai khung giờ 11h15 và 18h30 hàng ngày. Tuy nhiên, trong bản tin trưa 31/12, BTV Ngọc Anh bất ngờ thông báo về sự thay đổi của chương trình kể từ năm mới 2026.

Theo đó, đây sẽ bản tin trưa cuối cùng của Chuyển động 24h. Kể từ 1/1/2026, chương trình sẽ bỏ bản tin phát sóng vào khung giờ trưa (11h15), chỉ phát sóng duy nhất một khung giờ mới là 17h30 hàng ngày.

“Đây là một sự thay đổi mới và cũng thật biết ơn khi dù bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn khác để cập nhật tin tức hàng ngày, quý vị vẫn chọn đồng hành cùng Chuyển động 24h”, BTV Ngọc Anh chia sẻ.

BTV Ngọc Anh thông báo về sự thay đổi lịch phát sóng Chuyển động 24h kể từ năm 2026.

Thông tin cũng được đăng tải trên một số kênh truyền thông: "Đây là sự thay đổi mới, ê-kíp thực hiện chương trình xin trân trọng cảm ơn quý khán giả và hy vọng quí vị tiếp tục đồng hành cùng Chuyển động 24h trong thời gian tới".

Việc Chuyển động 24h thay đổi lịch phát sóng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Chuyển động 24h - Chương trình Thời sự tương tác đặc biệt do Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất lên sóng từ tháng 10/2014. Chương trình cập nhật cho khán giả những tin tức hay phóng sự nóng hổi. Ngoài ra, những phần tường thuật từ các điểm nóng, địa bàn khó khăn, nguy hiểm… cũng được truyền tải đến khán giả.