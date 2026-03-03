Lê Lộc mang thai

Lê Lộc tâm sự lý do cô giấu kín việc mang thai suốt thời gian qua là để đảm bảo vấn đề sức khỏe. Nữ diễn viên đã có 5 năm gắn bó với Tuấn Dũng.

Sau thời gian dài vướng tin mang thai, chiều 3/3, Lê Lộc lên tiếng xác nhận. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ niềm vui khi sắp cùng Tuấn Dũng đón con đầu lòng.

“Vì có lý do nên bây giờ chúng em mới dám chia sẻ. Đầu tiên là để đảm bảo sức khỏe được ổn định. Thứ hai là cũng có rất nhiều sự kiện quan trọng khác. Chúng em quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng nay các bà đã tiết lộ, thôi thì chúng em tiếp lời. Chúng em xin góp một bé ngựa nhỏ vào năm 2026”, diễn viên viết.

Lê Lộc và Tuấn Dũng chuẩn bị đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Kèm theo bài đăng là tấm hình Lê Lộc rạng rỡ bên Tuấn Dũng. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc tới 2 diễn viên.

Một ngày trước đó, người thân chia sẻ Lê Lộc đang mang thai con đầu lòng, gia đình hạnh phúc khi sắp có thêm thành viên. Thời gian qua, nữ diễn viên thường mặc trang phục rộng. Trong bộ ảnh chụp cùng bạn trai Tuấn Dũng cách đây ít ngày, nữ diễn viên lộ bụng bầu khi mặc chiếc áo trắng dáng rộng.

Hai người có khoảng 5 năm bên nhau. Họ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Suốt thời gian qua, họ đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện, hoạt động giải trí. Hai nghệ sĩ còn cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân.

Vào Lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, Tuấn Dũng đăng ảnh chụp nửa kia. Anh nhắn nhủ: “Valentine vui vẻ nhé bé. Chúc tất cả chị em phụ nữ trên Trái đất này Valentine hạnh phúc và mãi xinh đẹp”.

Lê Lộc từng cho biết Tuấn Dũng hiền lành, tử tế và luôn đối xử tốt với cô cũng như mọi người xung quanh.