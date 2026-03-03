Park Bom gây sốc

Park Bom cho biết Sandara từng bị bắt quả tang sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại phải "chịu tội" thay đồng đội.

Edaily đưa tin ngày 3/3, Park Bom đăng tải một bức thư tay trên trang cá nhân. Trong bài viết, nữ ca sĩ cho biết cô từng do dự, không muốn chia sẻ những góc khuất trong sự nghiệp vì lo ngại làm bùng phát thêm ồn ào. Tuy nhiên, đến hiện tại, nữ ca sĩ quyết định lên tiếng.

Park Bom đưa ra tuyên bố gây sốc. Ảnh: Wikitree.

Đầu tiên, thành viên nhóm 2NE1 thừa nhận cô đang sử dụng Adderall. Đây là loại thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADD). Park Bom khẳng định đây là thuốc được kê đơn cho mục đích y tế, không phải chất cấm như những cáo buộc từng lan truyền.

Đáng chú ý, cô còn đưa ra phát ngôn gây sốc khi nhắc đến Sandara Park, thành viên cùng nhóm 2NE1. Theo Park Bom, bao năm qua, cô bị gán mác “nghiện ma túy”. Nhưng thực chất, đây là “âm mưu” để che đậy một sự việc khác. Park Bom đồng thời gọi tên Yang Hyun Suk - cựu CEO của YG Entertainment - cùng nhà sản xuất Teddy Park và thành viên 2NE1 CL. Cô bày tỏ mong muốn truyền thông không tiếp tục đưa tin sai lệch rằng cô lạm dụng thuốc quá liều. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

“Park Sandara (Sandara Park) bị bắt quả tang sử dụng ma túy, vì vậy họ đã biến Park Bom thành người nghiện ma túy để che đậy. Tôi hy vọng các người đừng đưa tin cho cả nước rằng Park Bom sử dụng thuốc vượt quá liều lượng quy định nữa, trong khi cô ấy hoàn toàn không sử dụng” là một phần nội dung trong bức thư được đăng trên trang của Park Bom.

Vụ việc liên quan đến Adderall của thành viên nhóm 2NE1 từng gây chấn động vào năm 2010. Thời điểm đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Bom bị giữ lại tại sân bay quốc tế Incheon vì nhận bưu kiện chứa khoảng 80 viên thuốc từ nước ngoài. Sau quá trình điều tra, cơ quan công tố kết luận số thuốc này phục vụ mục đích điều trị và quyết định hoãn truy tố. Tuy nhiên, bê bối khi đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của 2NE1, nhóm nhạc vốn đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Năm 2019, trong buổi giới thiệu album solo, Park Bom công khai xin lỗi vì để xảy ra tranh cãi. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân chưa hiểu rõ quy định pháp luật trong nước, đồng thời khẳng định việc sử dụng thuốc là theo chỉ định y khoa.

Tháng 10/2025, nữ ca sĩ gây chú ý khi đăng bài ám chỉ ý định kiện Yang Hyun Suk. Lý do nữ ca sĩ đâm đơn kiện là vấn đề phân chia thu nhập của 2NE1. Sau đó, bài viết nhanh chóng bị xóa. Công ty quản lý hiện tại của cô - D-Nation Entertainment - sau đó lên tiếng cho biết các vấn đề tài chính đã được giải quyết, đồng thời tiết lộ Park Bom đang trong trạng thái tinh thần không ổn định và cần thời gian điều trị, nghỉ ngơi.