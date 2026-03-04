Phương Anh gợi cảm giữa trời tuyết

Á hậu Phương Anh cùng ông xã du lịch Nhật Bản. Người đẹp thời gian qua rời công ty Sen Vàng để hoạt động tự do.

Á hậu Phương Anh đang có chuyến du lịch Nhật Bản. Người đẹp dạo chơi dưới tuyết và chụp bộ ảnh gợi cảm. Phương Anh mặc đồ bơi kèm áo khoác hờ hững và quần dài cùng tông màu đen. Kèm theo hình ảnh, á hậu viết: “Xin lỗi cả nhà, tại trời nóng quá”.

Nữ ca sĩ và ông xã đi du lịch Nhật Bản sau Tết Nguyên đán. Cả 2 cùng nhau học trượt tuyết, dạo chơi quanh đất nước mặt trời mọc.

Á hậu Phương Anh khoe ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản. Ảnh: FBNV.

Sau khi rời Sen Vàng, Á hậu Phương Anh tập trung cho công việc giảng dạy. Á hậu kết thúc hợp đồng với Sen Vàng từ tháng 11/2025 sau 5 năm gắn bó. Thời điểm đó, á hậu viết: “5 năm, không phải quá dài, nhưng đủ để trở thành một phần thanh xuân, một hành trình mà Phương Anh luôn mang theo tất cả sự biết ơn. Bước sang hành trình mới, Phương Anh tiếp tục giữ trọn tinh thần mình luôn theo đuổi: truyền lửa, lan tỏa điều tích cực và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”.

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, ký kết hợp đồng với công ty quản lý Sen Vàng sau khi trở thành á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, người đẹp tham gia Miss International nhưng không tiến sâu. Phương Anh cao 1,77 m, có gương mặt khả ái và nổi bật với thành tích học tập ấn tượng. Cô thành thạo hai ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp.

Phương Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý thông tin tại trường Đại học RMIT với điểm GPA 3.5/4.0, đứng trong top 15% sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất của ngành từ trước đến nay. Năm 2024, Phương Anh bắt đầu giảng dạy tại Đại học RMIT Việt Nam sau quá trình tuyển sinh khá gắt gao.

Phương Anh tổ chức lễ cưới với doanh nhân Đức Hồ, con trai Giáo sư Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Đại học Công nghệ TP.HCM vào tháng 9/2023. Ngoài công việc giảng dạy, á hậu còn đảm nhận vai trò MC trong nhiều hoạt động, đồng thời thỉnh thoảng tham gia các sự kiện giải trí.