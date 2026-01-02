Diễn viên 'Vườn sao băng' bị ngã, mất một phần hộp sọ

Vương Nguyệt ngất xỉu, ngã chấn thương đầu hồi cuối tháng 11. Cô phải trải qua ca phẫu thuật lấy máu tụ, hiện bị mất một phần hộp sọ và chờ tới ngày phẫu thuật.

Theo Worldjournal, nữ diễn viên Vương Nguyệt mới đây gây xôn xao khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau khi ngã chấn thương. Cô cho biết hồi cuối tháng 11 đã bất cẩn ngã ở nhà và đập đầu xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người thân đã nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu. Khi được đưa tới bệnh viện, diễn viên đã trong tình trạng nguy kịch, người thân phải đồng ý ký giấy cam kết chịu rủi ro phẫu thuật. Đội ngũ bác sĩ sau đó tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, xử lý máu tụ.

Hình ảnh mới nhất của Vương Nguyệt. Ảnh: Weibo.

Ca phẫu thuật may mắn diễn ra thuận lợi, nhưng Vương Nguyệt vẫn hôn mê trong phòng hồi sức tích cực 5 ngày mới tỉnh lại. Đến ngày thứ 8, cô mới được chuyển sang phòng bệnh thường.

Vương Nguyệt tiết lộ sau khi tỉnh lại, cô mới biết mình đã mất đi một phần hộp sọ, việc thở cũng trở nên rất khó khăn. Đội ngũ bác sĩ giải thích do thiếu xương sọ bảo vệ nên não chịu áp lực trực tiếp từ áp suất không khí, gây ra những triệu chứng đó. Sắp tới, cô sẽ được phẫu thuật ghép trả xương sọ.

Dù sức khỏe suy giảm, diễn viên cho biết vẫn cảm thấy may mắn khi còn giữ được tính mạng sau biến cố đột ngột. Ngôi sao Vườn sao băng gửi lời cảm ơn gia đình, khán giả đã luôn ở bên, động viên tinh thần cô suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

Diễn viên gây xúc động khi có lời nhắn cho người chồng quá cố Quốc Tu: “Ngày mai là ngày giỗ của Quốc Tu. Điều tôi muốn nói nhất với anh ấy là nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, xin anh nhất định phải đến đón tôi. Đó chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi hiện giờ".

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ lên tiếng trấn an, động viên Vương Nguyệt giữ tinh thần tích cực trước ca phẫu thuật.

Vương Nguyệt, 60 tuổi, từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ, khi đóng nhiều vai phụ trong các tác phẩm nổi tiếng như Vườn sao băng (vai mẹ Sam Thái), Hoa đăng sơ thượng, Huyết Quan Âm…