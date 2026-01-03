Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ Châu Nhuận Phát gây lo lắng

  • Thứ bảy, 3/1/2026 08:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của Trần Hội Liên, Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng. Trần Hội Liên gây lo lắng khi xuất hiện với dáng vẻ gầy guộc.

Theo HK01, Châu Nhuận Phát mới đây gây chú ý khi tổ chức sinh nhật lần thứ 66 cho bà xã Trần Hội Liên. Diễn viên cùng vợ ghé thăm một nhà hàng ở Cửu Long Thành. Tại đây, nhiều người nhận ra ngôi sao Thần Bài và tiến tới xin chụp ảnh kỷ niệm. Châu Nhuận Phát được cho là rất thân thiện, nhiệt tình giao lưu với fan.

Trong bức ảnh được một dân mạng đăng tải, Châu Nhuận Phát cùng vợ cười rạng rỡ khi chụp ảnh chung với người hâm mộ. Trần Hội Liên trang điểm nhẹ nhàng, diện phong cách cá tính với áo khoác màu trắng nhạt, đội mũ len. Song, dân mạng nhận thấy bà xã Châu Nhuận Phát gầy đi nhiều so với trước đây. Nhiều bình luận bày tỏ lo lắng cho sức khỏe Trần Hội Liên.

Chau Nhuan Phat anh 1

Hình ảnh mới của vợ chồng Châu Nhuận Phát. Ảnh: Weibo.

Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, vợ chồng Châu Nhuận Phát từng cùng nhau tham dự một sự kiện thời trang của Chanel. Khi đó, Trần Hội Liên vẫn xuất hiện rạng rỡ, tươi tắn với gương mặt trông đầy đặn hơn.

Châu Nhuận Phát và Trần Hội Liên đã kết hôn gần 40 năm, được xem là cặp đôi kiểu mẫu trong giới giải trí. Trần Hội Liên vốn xuất thân từ gia đình giàu có nổi tiếng tại Singapore, trong khi Châu Nhuận Phát xuất thân nghèo khó, chưa học hết trung học. Thời điểm họ gặp nhau, nam diễn viên mới bắt đầu gây được tiếng vang.

Sau khi về chung một nhà, Trần Hội Liên đảm đương trọng trách quản lý công việc của chồng. Bà nổi tiếng thẳng thắn, quyết đoán và luôn biết cách bảo vệ ông xã. Một người trong giới từng tiết lộ Trần Hội Liên không ngại va chạm với thế lực xã hội đen để đòi quyền lợi chính đáng cho chồng.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Tử Khiêu

