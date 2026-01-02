CGV Việt Nam xin lỗi

Sau khi bị một khán giả phản ánh thiếu trách nhiệm trong việc xử lý sự cố tại rạp, phía CGV Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, tải khoản mạng xã hội có tên A.H gây xôn xao khi đăng tải bài viết kể lại vụ lùm xùm tại suất chiếu 15h45 hôm 1/1, tại một rạp CGV ở Hà Đông, Hà Nội. Chủ bài đăng cho biết khi phim bắt đầu chiếu, hai nam thanh niên ngồi cùng hàng vào muộn và nhiều lần ra vào phòng chiếu. Trong quá trình này, hai nam thanh niên va chạm vào hàng ghế phía trước và được nhắc nhở, khiến tranh cãi nổ ra.

Theo lời chủ bài đăng, một trong hai nam thanh niên có lời lẽ văng tục, xúc phạm, thậm chí có hành động đe dọa khiến gia đình ngồi hàng ghế trước (có cả người già và trẻ vị thành niên) hoảng sợ, cầu xin những người xung quanh giúp đỡ.

Người đăng bài cho biết đã tìm quản lý rạp để can thiệp. Tuy nhiên, khi quản lý xuất hiện thì hai nam thanh niên không tiếp tục lớn tiếng. Quản lý rạp cũng không có biện pháp xử lý mạnh tay tại thời điểm đó, với lý do "không đủ căn cứ" và cam kết sau suất chiếu sẽ gọi khách ở lại giải quyết. Nhưng sau đó, hai nam thanh niên rời rạp trước khi phim kết thúc. Gia đình bị xúc phạm không nhận được lời xin lỗi.

Chủ bài đăng bày tỏ bức xúc, cho rằng rạp chiếu phim chưa thực hiện đúng quy định về việc từ chối phục vụ các khách hàng gây rối, khiến trải nghiệm của các khách hàng khác cũng bị ảnh hưởng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút quan tâm, nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận. Trước loạt tranh cãi trái chiều, CGV Việt Nam lên tiếng xin lỗi, cho biết đang nghiêm túc rà soát lại toàn bộ sự việc và chủ động liên hệ với các khách hàng liên quan để lắng nghe và có hướng xử lý phù hợp.

"CGV luôn đặt ưu tiên cao nhất vào việc đảm bảo môi trường xem phim an toàn, văn minh và tôn trọng lẫn nhau... Trong trường hợp các khách hàng trực tiếp bị ảnh hưởng mong muốn phản ánh hoặc tố cáo sự việc, CGV sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định. Một lần nữa, CGV xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn quý khách đã phản ánh sự việc để chúng tôi có cơ hội hoàn thiện hơn", phía CGV Việt Nam phản hồi thông qua fanpage với gần 5 triệu lượt theo dõi.

Sau phản hồi từ phía CGV, chủ bài đăng đã giới hạn phần bình luận bài viết. Song, dân mạng vẫn tiếp tục chia sẻ, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.