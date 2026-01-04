'Thiên đường máu' của Hoài Lâm, Quang Tuấn vượt mặt 'Avatar 3'

"Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày 3/1. Phim hiện đã cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng, song chất lượng gây tranh cãi.

Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, Thiên đường máu vươn lên vị trí top 1 bảng tổng sắp phòng vé Việt hôm 3/1. Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Cường bán ra gần 114.000 đầu vé trên khoảng 3.000 suất chiếu, mang về hơn 10 tỷ đồng . Con số này giúp tác phẩm tạm thời vượt qua Avatar: Fire and Ash tính theo doanh thu trong ngày.

Tới trưa 4/1, tổng doanh thu Thiên đường máu đã vượt mốc 50 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Nếu thuận lợi, tác phẩm có thể trở thành phim Việt đầu tiên thu 100 tỷ đồng phòng vé trong năm 2026.

Thiên đường máu cùng ra rạp dịp Tết Dương lịch với Ai thương ai mến. Phim hưởng lợi từ việc chiếu sớm, tạo ra bước chạy đà khả quan trước đối thủ đồng hương. Ngoài ra, tác phẩm của Hoàng Tuấn Cường cũng gây chú ý khi là phim điện ảnh Việt đầu tiên xoay quanh nạn buôn người qua biên giới.

Quang Tuấn, Hoài Lâm trong phim.

Ngoài những gương mặt quen thuộc như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Thiên đường máu còn quy tụ Hoài Lâm tham gia diễn xuất, đồng thời hát nhạc phim. Những ngày qua, ê-kíp tích cực tổ chức cinetour, quảng bá giúp phim lan tỏa, tạo được độ nhận diện cao. Nhờ vậy, thành tích Thiên đường máu tỏ ra áp đảo Ai thương ai mến.

Dẫu vậy, doanh thu cao chưa đồng nghĩa với chất lượng nổi trội. Thực tế sau các suất chiếu đầu tiên, phim nhận về không ít phản hồi trái chiều xoay quanh chất lượng kịch bản, diễn xuất. Một số luồng ý kiến cho rằng ngoài chủ đề hấp dẫn, câu chuyện trong phim được xây dựng chưa hợp lý với nhiều tình tiết phi lý, nặng tính minh họa. Ngoại trừ Quách Ngọc Ngoan, màn thể hiện của dàn cast cũng được cho là chưa đủ thuyết phục.