Bộ phim khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng

"Đại Hồng Thủy" tạo nên những tranh cãi, phản ứng gay gắt hiếm thấy trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số luồng ý kiến cho rằng những chỉ trích dành cho phim đã bị đẩy đi quá xa.

Theo Chosun, bộ phim Đại Hồng Thủy ra mắt trên Netflix gần đây nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của khán giả, song theo chiều hướng tiêu cực. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, tác phẩm hứng chịu làn sóng chỉ trích, chê bai dữ dội. Những bài đăng với nhận xét gay gắt về phim tràn ngập trên mạng xã hội. Kéo theo đó, không ít ý kiến tiêu cực còn nhắm tới các nhà sáng tạo nội dung phim hay nền tảng phim OTT nói chung.

Đại Hồng Thủy kể câu chuyện xoay quanh câu hỏi liệu có thể thông qua việc cho trí tuệ nhân tạo lặp đi lặp lại các tình huống thảm họa để khiến nó sở hữu bản năng làm mẹ - vốn được xem là đặc trưng riêng của con người hay không. Ý tưởng được đánh giá là độc đáo, mới mẻ, nhưng phần lớn ý kiến cho rằng việc kết hợp khoa học viễn tưởng với tình mẫu tử khá xa lạ, cấu trúc kịch bản lại thiếu chặt chẽ.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Byeong Woo bị gắn mác "phim dở" hay "thảm họa". Chỉ riêng trên Naver Movie, có tới khoảng 15.700 người tham gia chấm điểm Đại Hồng Thủy, gấp gần 4 lần so số lượng đánh giá Good News - cũng là một bộ phim hot ra mắt trước đó không lâu. Trong đó, các bình luận tiêu cực chiếm đa số.

Trên nhiều nền tảng khác, tác phẩm cũng hứng chịu bão đánh giá tiêu cực. Trước làn sóng tẩy chay của khán giả, Kim Byeong Woo cho biết ông "không đọc bình luận".

Đại Hồng Thủy hứng chịu làn sóng công kích gay gắt. Ảnh: Netflix.

Song, những phản ứng gay gắt của khán giả Hàn Quốc với bộ phim cũng làm dấy lên tranh luận. Nhiều người trong nghề lên tiếng bênh vực Kim Byeong Woo, cho biết cảm thấy chạnh lòng khi những thử nghiệm mới mẻ lại bị "dội gáo nước lạnh" một cách tàn nhẫn như vậy.

Dịch giả phim ảnh nổi tiếng Hwang Seok Hee đăng tải bài viết trên mạng xã hội xoay quanh tranh cãi về Đại Hồng Thủy: "Liệu có cần phải phản ứng gay gắt đến như vậy không, đến mức một bộ phim ở mức xem được cũng không còn chỗ đứng?”. Người này nhận định phim đang phải hứng chịu "cơn đại hồng thủy của những lời lẽ gay gắt" và kêu gọi khán giả đại chúng đón nhận và bình phẩm về phim với sự nhân văn.

Một số luồng ý kiến đồng tình với Hwang Seok Hee, cho rằng những chỉ trích dành cho Đại Hồng Thủy đã bị đẩy đi quá xa.

Theo Chosun, giới quan sát cho rằng hiện tượng này một phần xuất phát từ "quy mô khán giả". So với phim chiếu rạp, phạm vi người xem phim OTT rộng hơn. Nên với những tác phẩm thử nghiệm phong cách mới, việc phải đón nhận đánh giá trái chiều là điều dễ xảy ra.