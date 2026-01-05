Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Huỳnh Tông Trạch khóc nức nở

  • Thứ hai, 5/1/2026 13:01 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Huỳnh Tông Trạch đã có chiến thắng lịch sử, một cột mốc chói sáng trong sự nghiệp cá nhân khi giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải của TVB lần thứ 58.

Tối 4/1, tại Lễ trao giải TVB lần thứ 58, nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch trở thành tâm điểm chú ý khi giành giải Nam chính xuất sắc nhất với bộ phim Nữ hoàng tin tức 2, đánh dấu lần đầu anh lên ngôi Thị đế TVB sau 10 lần được đề cử. Quá xúc động, Huỳnh Tông Trạch đã bật khóc nức nở.

Trước đó, Huỳnh Tông Trạch còn nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất khu vực Vịnh Lớn (Quảng Đông, Hong Kong, Macao), vì vậy ngôi sao phim Nữ hoàng tin tức đã cảm thấy lo lắng, trên bục nhận giải, anh thừa nhận: "Vì tôi đã thắng Thị đế ở khu vực Vịnh Lớn, nên tôi đã lo lắng mình sẽ trượt giải này". Như vậy, với vai diễn Cổ Triệu Hoa - nhân vật đặt lợi ích lên trên hết - anh giành được hai giải thị đế.

Huynh Tong Trach anh 1

Nam diễn viên không giấu nổi sự xúc động trên sân khấu.

Các đồng nghiệp cũng dành nhiều lời chúc mừng cho Huỳnh Tông Trạch: "Anh ấy đã kiên trì suốt 28 năm vì đam mê. Những giọt nước mắt của anh ấy là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ nền công nghiệp này". Huỳnh Tông Trạch cũng gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, cộng sự, tiền bối, khán giả vì đã đồng hành, hỗ trợ anh trong suốt quãng thời gian dài.

Huỳnh Tông Trạch gia nhập giới giải trí từ năm 1998, nam diễn viên từng tham gia các tác phẩm như Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính của tôi, Cạm bẫy, Tiềm hành truy kích, Bảo vệ nhân chứng, Liêm chính truy kích... nhưng nhiều lần lỡ hẹn với danh hiệu Thị đế TVB.

Huynh Tong Trach anh 2

Niềm vui của Huỳnh Tông Trạch khi giành song thị đế trong một đêm.

Bên cạnh Huỳnh Tông Trạch, Xa Thi Mạn cũng đi vào lịch sử khi có lần thứ 4 chiến thắng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất của TVB với bộ phim Nữ hoàng tin tức 2. Ngoài ra, cô còn giành thêm các danh hiệu Nữ diễn viên TVB được yêu thích nhất khu vực Vịnh Lớn và Nữ diễn viên được yêu thích nhất khu vực Bắc Mỹ.

Bộ phim Nữ hoàng tin tức 2 là tác phẩm thắng lớn nhất Lễ trao giải TVB lần thứ 58 với 9 giải thưởng trong đó có Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nam/ Nữ phụ xuất sắc, Âm nhạc, sức ảnh hưởng vượt biên giới, Độ yêu thích của khán giả đại chúng...

Huynh Tong Trach anh 3Huynh Tong Trach anh 4

Đoàn phim Nữ hoàng tin tức 2 thắng lớn. Xa Thi Mạn lần thứ 4 lên ngôi Thị hậu, Vương Mẫn Dịch thắng giải Nữ phụ xuất sắc.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Phim Châu Tinh Trì khổ sở ở rạp Việt

"Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp" gặp khó khi đối đầu loạt phim nội địa lẫn quốc tế khi chiếu tại Việt Nam. Phim của Châu Tinh Trì mới mang về chưa đầy 1 tỷ đồng.

2 giờ trước

‘Thiên đường máu’ có Hoài Lâm - chủ đề hấp dẫn nhưng nhiều hạn chế

“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.

8 giờ trước

'Phú bà' Lý Thái Hoa sở hữu tài sản 200 triệu NDT

Lý Thái Hoa tiết lộ sau khi ly hôn, cô được nhiều chàng trai trẻ theo đuổi. Hiện tại, người đẹp đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh, sở hữu khối tài sản ước tính hơn 200 triệu NDT.

20 giờ trước

https://tienphong.vn/huynh-tong-trach-khoc-nuc-no-post1810324.tpo?gidzl=dAbKMWx0n5QTjrPK2Dd0M9cpLLyKsfG9Xxe121JMmr_Lx5DOGe39NuNiMLWJrizLqkmA1ZAZMQCr3SJ3NW

Minh Vũ/Tiền Phong

Huỳnh Tông Trạch TVB TVB nữ hoàng tin tức

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

Dien vien Tran Tu Dao mac tao bao hinh anh

Diễn viên Trần Tự Dao mặc táo bạo

1 giờ trước 12:23 5/1/2026

0

Trần Tự Dao xuất hiện trên thảm đỏ TVB với thiết kế đầm cắt xẻ gợi cảm. Phong cách táo bạo của cô thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Phao gay xon xao hinh anh

Pháo gây xôn xao

4 giờ trước 09:33 5/1/2026

0

Sau khi đăng tải hình ảnh ôm bó hoa hồng lên trang cá nhân, Pháo vướng tin hẹn hò rapper Richie D.ICY nhưng 2 người chưa phản hồi thông tin này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý