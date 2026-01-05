Phim Châu Tinh Trì khổ sở ở rạp Việt

"Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp" gặp khó khi đối đầu loạt phim nội địa lẫn quốc tế khi chiếu tại Việt Nam. Phim của Châu Tinh Trì mới mang về chưa đầy 1 tỷ đồng.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp chìm nghỉm dưới bảng tổng sắp rạp Việt, không lọt vào top 10 phim ăn khách nhất tuần qua.

Khép lại kỳ nghỉ lễ, bộ phim có Châu Tinh Trì đóng chính mới kịp dắt túi gần 900 triệu đồng. Trong riêng 3 ngày cuối tuần, phim bán được khoảng 4.600 vé, mang về xấp xỉ 470 triệu đồng.

Thành tích khiêm tốn của Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp tới từ việc phim quá ít suất chiếu. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, tác phẩm được chiếu giới hạn tại một số tỉnh thành, bình quân mỗi rạp chỉ có khoảng 1 suất chiếu/ngày. Hầu hết suất chiếu phân bổ vào những khung giờ kém thuận tiện cho khán giả, nên lượng vé bán ra nhỏ giọt.

Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp là phần 1 của bộ đôi phim nổi tiếng do đạo diễn Lưu Trấn Vĩ thực hiện năm 1995. Đây được xem là phiên bản Tây Du Ký độc lạ bậc nhất từng được chuyển thể, không đi theo lối mòn hành trình thỉnh kinh nghiêm túc của thầy trò Đường Tăng mà biến hóa thành câu chuyện hài hước, lãng mạn cùng phong cách “hài bất chấp” đặc trưng của Tinh Gia.

Phim Châu Tinh Trì thu chưa đầy 1 tỷ đồng ở rạp Việt.

Nội dung Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp xoay quanh Chí Tôn Bảo (Châu Tinh Trì thủ vai), một tên cướp sa mạc và là “hậu kiếp” của Tôn Ngộ Không. Sau khi bị trừng phạt vì phản bội sư phụ Đường Tăng 500 năm trước, hắn sống kiếp người phàm mà không hay biết thân phận thật sự của mình. Trong một lần tình cờ, Chí Tôn Bảo nhặt được Nguyệt quang bảo hạp - bảo vật thần kỳ có khả năng đưa người ta xuyên không về quá khứ.

Đây được xem là một trong các phim kinh điển, được yêu thích của Châu Tinh Trì nhờ nội dung giải trí đi kèm câu chuyện nhân văn. Nhưng đáng tiếc, phim ra mắt ở rạp Việt vào thời điểm có nhiều đối thủ cạnh tranh, khiến khả năng tiếp cận khán giả bị hạn chế.

Trở lại phòng vé, hiện tại, cuộc đua doanh thu diễn ra chủ yếu giữa phim Việt Thiên đường máu và bom tấn Avatar: Fire and Ash. Cả hai bám đuổi khá sít sao về thành tích trong ngày. Trong khi phim Ai thương ai mến của Thu Trang hụt hơi, bị hai đối thủ bỏ lại khá xa.