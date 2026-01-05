Thu Trang thua sốc

Tưởng như có lợi thế truyền thông trước đối thủ, phim “Ai thương ai mến” của Thu Trang bất ngờ bị “Thiên đường máu” bỏ xa trong cuộc đua doanh thu Tết Dương lịch 2026.

Đường đua phim đầu năm 2026: Thiên đường máu (Hoàng Tuấn Cường) thắng - một kết quả có phần bất ngờ. Trước đó, giới quan sát "đặt cược" vào phim của Thu Trang nhiều hơn, với lợi thế tên tuổi đạo diễn, cùng thể loại tình cảm gia đình - vốn được cho là "thức ăn dễ bán" ở rạp Việt mùa lễ.

Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược. Thiên đường máu không những thắng, thậm chí áp đảo đối thủ.

Tính đến cuối ngày 4/1, kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Cường ghi nhận doanh thu xấp xỉ 60 tỷ đồng . Trong khi, phim Thu Trang vẫn đang loay hoay ở mốc 16 tỷ - tức chỉ bằng khoảng 1/4 đối thủ.

Lý do Thiên đường máu thắng

Việc Thiên đường máu thắng phim Thu Trang gây bất ngờ. Song, ngạc nhiên hơn là tác phẩm còn vượt mặt cả Avatar: Fire and Ash, vốn được cho là không có đối thủ trong mùa lễ Tết năm nay.

Cụ thể, bộ phim có Quang Tuấn đóng chính vươn lên vị trí top 1 bảng tổng sắp rạp Việt hôm 3/1. Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Cường bán ra gần 114.000 đầu vé, mang về hơn 10 tỷ đồng .

Phim tiếp tục giữ vững ngôi vương phòng vé hôm 4/1. Sức hút truyền thông và khả năng bán vé của Thiên đường máu đang tỏ ra khả quan. So với thời điểm mới ra mắt, phim hiện đã tăng suất chiếu, bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 3.000 suất - lớn nhất trong dàn phim đang chiếu, chiếm khoảng 32% thị phần rạp.

Thắng lợi của Thiên đường máu là một case-study thú vị tại phòng vé Việt đầu năm 2026. Phim được cầm trịch bởi Hoàng Tuấn Cường - đạo diễn trước đó từng có nhiều dự án chưa được đánh giá cao như Sáng đèn, Vong nhi hay Âm dương lộ. Thế nhưng, điểm "ăn tiền" của tác phẩm nằm ở đề tài lạ, độc đáo. Nắm rõ lợi thế này, các chiến dịch truyền thông ban đầu của Thiên đường máu nhấn mạnh tác phẩm là phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác nạn lừa đảo trực tuyến - vấn đề gây nhức nhối dư luận thời gian qua.

Nhờ vậy, phim dễ dàng kéo khán giả ra rạp. Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng - chuyên gia có nhiều năm quan sát thị trường - nhận định đề tài độc đáo, hấp dẫn là một trong số yếu tố then chốt làm nên thành công của một tác phẩm giai đoạn hiện tại. Khi thị trường "bội thực" những tác phẩm cùng thể loại, với công thức một màu, dễ đoán, khán giả đại chúng có xu hướng đi tìm và đón nhận những món ăn mới mẻ hơn để "đổi khẩu vị".

Ê-kíp Thiên đường máu tích cực cinetour những ngày qua.

Thiên đường máu khôn khéo khi có bước chạy đà trước đối thủ bằng việc mở bán suất chiếu đặc biệt, đẩy các chiến dịch truyền thông sớm. Nhờ vậy, phim nhanh chóng tạo độ nhận diện và giành lại lợi thế trước đối thủ đồng hương. Ngoài sức hút chủ đề, bộ phim của Hoàng Tuấn Cường cũng tận dụng triệt để sức nóng từ dàn cast, với những cái tên như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan hay Hoài Lâm.

Quang Tuấn là gương mặt "đắt show" và ăn khách nhất nhì rạp Việt năm qua. Trong khi Quách Ngọc Ngoan và Hoài Lâm cũng là hai nhân tố hút fan. Sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan với một vai phản diện "ngầu", nhiều màn cởi áo khoe body thu hút không ít khán giả. Trong khi Hoài Lâm giai đoạn vừa qua cũng gây chú ý khi tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại. Ngoài tham gia diễn xuất, anh cũng hát nhạc phim và tích cực tham gia các buổi cinetour cùng ê-kíp giúp Thiên đường máu tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Thế nhưng, chất lượng phim trên thực tế chưa tương xứng kỳ vọng. Câu chuyện ghi điểm ở sự mạnh dạn trong ý tưởng, khâu thiết kế sản xuất có đầu tư và nội dung dễ tiếp cận. Tuy nhiên, phần kịch bản phim chưa được giới chuyên môn đánh giá cao. Nội dung rời rạc, nhiều lỗ hổng và thiếu sự đào sâu tâm lý khiến Thiên đường máu chỉ như một bản phác họa những gì thuộc về "bề nổi" của nạn lừa đảo. Chưa kể, màn thể hiện của dàn cast thiếu thuyết phục, một phần do hạn chế xây dựng nhân vật.

Thế nhưng, nắm trong tay nhiều chất liệu viral, Thiên đường máu vẫn dễ dàng "hốt bạc" ngoài phòng vé, doanh thu hiện đã vượt 60 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Khả năng tác phẩm cán mốc 100 tỷ đồng , trở thành phim nội địa đầu tiên xác lập thành tích này trong năm 2026 hoàn toàn có thể xảy ra.

Cú sốc của Thu Trang

Một năm trước, Thu Trang gây sốc khi "lật đổ" Trấn Thành: Phim Nụ hôn bạc tỷ do cô cầm trịch có màn lội ngược dòng ngoạn mục, soán ngôi vương của Bộ tứ báo thủ trước sự ngỡ ngàng của giới quan sát.

Hiện tại, cú sốc lại đến với Thu Trang khi dự án mới của cô đang đối diện nguy cơ thua lỗ. Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Ai thương ai mến mới mang về hơn 16 tỷ đồng . Suất chiếu phim đang có xu hướng giảm trước sức ép của Thiên đường máu và loạt đối thủ mới.

Thu Trang nguy cơ vấp ngã trong dự án thứ 2 đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, khả năng chinh phục cột mốc doanh thu trăm tỷ là "nhiệm vụ bất khả thi" với Ai thương ai mến. Thậm chí, phim sẽ phải chật vật để chạm ngưỡng doanh thu 30- 40 tỷ đồng - con số giúp những Việt với quy mô trung bình vừa đủ hòa vốn và bắt đầu sinh lãi.

So về sức hút đạo diễn lẫn độ nhận diện, cái tên Thu Trang rõ ràng nhỉnh hơn Hoàng Tuấn Cường. Song, việc phim của cô đuối sức trước đối thủ không phải chuyện khó lý giải. Ngoài việc chủ quan để Thiên đường máu có bước chạy đà thuận lợi và dẫn trước, nhiều ý kiến cho rằng Ai thương ai mến kém sức hút ngay từ nhan đề.

So với một Thiên đường máu giàu sức gợi, với chủ đề khai thác nạn lừa đảo, buôn người đang thu hút quan tâm, các chiến dịch truyền thông ban đầu của phim Thu Trang không mang lại hiệu quả nhận diện rõ rệt. Đến sát thời điểm chiếu, nhiều khán giả vẫn không biết nội dung hay chủ đề phim là gì.

Chưa kể, như nhận định của chuyên gia, thị trường đang ở giai đoạn bội thực những phim cùng đề tài. Chính vì vậy, thể loại tình cảm gia đình dù trước đó được cho là dễ bán vé cũng tới lúc bị khán giả thờ ơ. Không tạo được hiệu ứng FOMO, Thiên đường máu nhanh chóng rơi vào cảnh bị lạnh nhạt, một bộ phận khán giả mang tâm lý "chờ phim chiếu mạng rồi xem".

Sau khi hụt hơi từ những bước chân đầu tiên ở phòng vé, ê-kíp Thu Trang tỉnh táo nhận ra vấn đề và nhanh chóng thay đổi chiến dịch truyền thông. Thay vì những quảng bá về miền quê sông nước hữu tình hay câu chuyện gia đình có phần sến cũ, Ai thương ai mến quay ngoắt 180 độ, úp mở về câu chuyện giật gân liên quan đến án mạng trong phim.

Chiến dịch này ít nhiều tỏ ra hiệu quả, khi khán giả đại chúng hứng thú hơn. Song, thành tích phim không cải thiện nhiều khi suất chiếu hạn chế, tới nay còn khoảng trung bình 1.600 suất/ngày.

Thực tế, chất lượng phim có phần nhỉnh hơn đối thủ (dù không đáng kể). Thiên đường máu cũng còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở việc kịch bản dồn dập tình tiết bi kịch câu nước mắt, gây cảm giác "dội" với khán giả ở nửa sau.

Avatar 3 mất ngôi vương khá sớm ở rạp Việt, nhưng đã kịp thu 250 tỷ đồng .

Trở lại phòng vé, ngoài bộ đôi Thiên đường máu và Ai thương ai mến, một phim Việt khác cũng tham gia đường đua Tết Dương lịch 2026 là Nhà hai chủ, thuộc thể loại kinh dị. Không có ưu thế đề tài lẫn sức hút dàn cast, tác phẩm chủ động đẩy lịch chiếu sớm, thuận lợi thu gần 12 tỷ đồng . Khi hai đối thủ đồng hương chính thức gia nhập đường đua, Nhà hai chủ gần như bị đánh bật, không còn đủ sức cạnh tranh.

Thành tích 12 tỷ đồng không phải con số nổi bật, song chia sẻ với Tri Thức - Znews, nữ chính của phim - Trâm Anh - cho hay đây đã là thành tích tương đối khả quan với đoàn phim. Nhà hai chủ không phải dự án kinh phí cao nên không khó để hòa vốn.

Một "cú sốc” khác xảy ra trên đường đua phim Tết Dương lịch vừa qua là Avatar 3, khi bị mất ngôi vương vào tay Thiên đường máu ở những ngày cuối. Bom tấn khoa học viễn tưởng từng được kỳ vọng sẽ thống trị phòng vé nhiều tuần liền.

Trước đó, cùng kỳ năm 2023, Avatar 2 vô địch phòng vé Việt, đánh bật các đối thủ nội địa như Thanh Sói hay Đảo độc đắc để nắm giữ ngôi vương suốt khoảng 1 tháng. Phải tới khi Nhà bà Nữ ra mắt, đứa con tinh thần của James Cameron mới mất ngôi vị đầu bảng. Hiện tại, doanh thu phim ở Việt Nam đang ở ngưỡng 250 tỷ đồng .