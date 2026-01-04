Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ảnh gây bàn tán của Trần Quán Hy

  • Chủ nhật, 4/1/2026 15:24 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Nhiều khán giả cảm thấy sốc với bức ảnh mới nhất của Trần Quán Hy, cho rằng anh già đi quá nhanh. Trước đó, diễn viên từng khẳng định sẽ không can thiệp thẩm mỹ.

Hôm 4/1, bức ảnh chụp Trần Quán Hy tại một khu trượt tuyết ở Nhật Bản lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong ảnh, nam nghệ sĩ 45 tuổi xuất hiện với diện mạo thay đổi khó nhận ra. Anh mặc giản dị với áo khoác hoodie, đội mũ len. Tuy nhiên, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về gương mặt của nam diễn viên đình đám một thời.

Anh để lộ dấu hiệu tuổi tác với râu, tóc điểm nhiều sợi bạc, làn da lão hóa, nhiều vết nhăn trên gương mặt, đặc biệt ở vùng mắt. Dù mỉm cười nhưng thần sắc anh tỏ ra mệt mỏi, tiều tụy. Hình ảnh mới nhất của Trần Quán Hy được cho là "tụt dốc không phanh" so với hình tượng nam thần trong mắt công chúng khi còn đóng phim.

Tran Quan Hy anh 1

Hình ảnh mới nhất của Trần Quán Hy. Ảnh: Weibo.

Bức hình chụp cận mặt Trần Quán Hy nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận của dân mạng. Nhiều người tỏ ra sốc trước diện mạo hiện tại của tài tử sinh năm 1980, cho rằng anh già trước tuổi. Các ngôi sao trạc tuổi Trần Quán Hy như Hoắc Kiến Hoa, Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ được sắc vóc ấn tượng.

Số khác cho rằng Trần Quán Hy đã rời xa ngành giải trí nên chú trọng ngoại hình là chuyện thường tình. Trước đó, anh cũng từng tuyên bố từ chối can thiệp thẩm mỹ, cho rằng "con người già đi là chuyện bình thường".

Trần Quán Hy (Edison Trần) sinh năm 1980, là mỹ nam được yêu thích bậc nhất châu Á những năm 2000. Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, anh còn đạt nhiều thành tựu với vai trò ca sĩ, người mẫu…

Trần Quán Hy tuyên bố rút khỏi làng giải trí vào năm 2008 sau bê bối lộ hàng nghìn tấm ảnh nóng. Anh sau đó chuyển đến Mỹ để phát triển việc kinh doanh thương hiệu thời trang. Sau khi kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi vào năm 2017 và có một con gái, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường cùng gia đình lên mạng xã hội.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Bí quyết kinh doanh cửa hàng thời trang và những mánh lới bạn chưa biết đưa ra những kinh nghiệm bán hàng thực chiến của một chuyên gia có 20 năm bán buôn, bán lẻ và nghiên cứu các mô hình kinh doanh của ngành công nghiệp thời trang trên khắp Trung Quốc. Thông qua đó, tác giả sẽ tổng kết những bí quyết giúp một cửa hàng kinh doanh thành công và cách để người kinh doanh xây dựng được thương hiệu cá nhân.

'Thiên đường máu' của Hoài Lâm, Quang Tuấn vượt mặt 'Avatar 3'

"Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày 3/1. Phim hiện đã cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng, song chất lượng gây tranh cãi.

2 giờ trước

'Tiểu hoa đán' TVB gợi cảm

Hà Phái Gia là gương mặt trẻ được TVB tích cực lăng xê thời gian qua. Người đẹp thu hút chú ý với sắc vóc ấn tượng.

5 giờ trước

CGV Việt Nam tiếp tục phản hồi về lùm xùm

CGV cho biết đã xử lý vụ lùm xùm ngay tại thời điểm phát sinh. Phía khách hàng bị ảnh hưởng cũng không muốn đẩy sự việc đi xa và không có nhu cầu trình báo cơ quan chức năng.

5 giờ trước

Hoàng Nhi

Trần Quán Hy lão hóa

    Đọc tiếp

    Thu Trang roi nuoc mat hinh anh

    Thu Trang rơi nước mắt

    7 giờ trước 08:33 4/1/2026

    0

    Tại một buổi cinetour tại TP.HCM, Thu Trang bật khóc, mong khán giả góp ý để cải thiện. Tác phẩm "Ai thương ai mến" của cô đang gặp khó khăn ở phòng vé, lép vế trước hai đối thủ.

    Quang Hung MasterD bien mat hinh anh

    Quang Hùng MasterD biến mất

    7 giờ trước 08:33 4/1/2026

    0

    Nam ca sĩ bất ngờ vắng mặt ở tập mới nhất của Running Man Vietnam nhưng không rõ lý do.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý