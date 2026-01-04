Ảnh gây bàn tán của Trần Quán Hy

Nhiều khán giả cảm thấy sốc với bức ảnh mới nhất của Trần Quán Hy, cho rằng anh già đi quá nhanh. Trước đó, diễn viên từng khẳng định sẽ không can thiệp thẩm mỹ.

Hôm 4/1, bức ảnh chụp Trần Quán Hy tại một khu trượt tuyết ở Nhật Bản lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong ảnh, nam nghệ sĩ 45 tuổi xuất hiện với diện mạo thay đổi khó nhận ra. Anh mặc giản dị với áo khoác hoodie, đội mũ len. Tuy nhiên, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về gương mặt của nam diễn viên đình đám một thời.

Anh để lộ dấu hiệu tuổi tác với râu, tóc điểm nhiều sợi bạc, làn da lão hóa, nhiều vết nhăn trên gương mặt, đặc biệt ở vùng mắt. Dù mỉm cười nhưng thần sắc anh tỏ ra mệt mỏi, tiều tụy. Hình ảnh mới nhất của Trần Quán Hy được cho là "tụt dốc không phanh" so với hình tượng nam thần trong mắt công chúng khi còn đóng phim.

Hình ảnh mới nhất của Trần Quán Hy. Ảnh: Weibo.

Bức hình chụp cận mặt Trần Quán Hy nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận của dân mạng. Nhiều người tỏ ra sốc trước diện mạo hiện tại của tài tử sinh năm 1980, cho rằng anh già trước tuổi. Các ngôi sao trạc tuổi Trần Quán Hy như Hoắc Kiến Hoa, Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ được sắc vóc ấn tượng.

Số khác cho rằng Trần Quán Hy đã rời xa ngành giải trí nên chú trọng ngoại hình là chuyện thường tình. Trước đó, anh cũng từng tuyên bố từ chối can thiệp thẩm mỹ, cho rằng "con người già đi là chuyện bình thường".

Trần Quán Hy (Edison Trần) sinh năm 1980, là mỹ nam được yêu thích bậc nhất châu Á những năm 2000. Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, anh còn đạt nhiều thành tựu với vai trò ca sĩ, người mẫu…

Trần Quán Hy tuyên bố rút khỏi làng giải trí vào năm 2008 sau bê bối lộ hàng nghìn tấm ảnh nóng. Anh sau đó chuyển đến Mỹ để phát triển việc kinh doanh thương hiệu thời trang. Sau khi kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi vào năm 2017 và có một con gái, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường cùng gia đình lên mạng xã hội.