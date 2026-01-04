Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Phú bà' Lý Thái Hoa sở hữu tài sản 200 triệu NDT

  • Chủ nhật, 4/1/2026 17:24 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Lý Thái Hoa tiết lộ sau khi ly hôn, cô được nhiều chàng trai trẻ theo đuổi. Hiện tại, người đẹp đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh, sở hữu khối tài sản ước tính hơn 200 triệu NDT.

Theo tờ HK01, Lý Thái Hoa những năm gần đây tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Ngoài diễn xuất, ngôi sao 42 tuổi còn kinh doanh, đầu tư bất động sản và dần trở thành "phú bà" trong giới giải trí. Khối tài sản của cô ước tính đã vượt mốc 200 triệu NDT, với khoảng 12 bất động sản rải rác tại Hong Kong, Australia, Anh, Thái Lan…

Mới đây, Lý Thái Hoa gây chú ý với bài đăng mới trên trang cá nhân. Diễn viên khoe ảnh selfie khi tập yoga. Cô xuất hiện gợi cảm với áo bra top với chi tiết cắt xẻ táo bạo khoe đường cong cơ thể. Vóc dáng bốc lửa và gương mặt trẻ trung đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân sinh năm 1983 nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của dân mạng.

Ly Thai Hoa anh 1Ly Thai Hoa anh 2

Lý Thái Hoa được nhiều chàng trai trẻ săn đón sau khi ly hôn chồng doanh nhân. Ảnh: IGNV.

Trên mạng xã hội, Lý Thái Hoa thường xuyên khoe check-in du lịch sang chảnh. Người đẹp có phong cách thời trang biến hóa, chuộng đồ hiệu. Cô tiết lộ sau khi ly hôn được rất nhiều chàng trai trẻ theo đuổi, đa phần sinh sau năm 2000. Mỹ nhân cũng thẳng thắn cho biết thích quen người trẻ vì muốn tận hưởng cuộc sống giàu năng lượng.

Lý Thái Hoa trước đó có mối quan hệ tình cảm kéo dài 3 năm với nam diễn viên Hà Viễn Hằng. Năm 2019, cô lên xe hoa với doanh nhân Hoàng Ngạn Thư. Song, hôn nhân của họ chỉ kéo dài 19 tháng. Lý Thái Hoa trong một cuộc phỏng vấn thừa nhận việc cách ly trong thời gian dịch bệnh Covid-19 khiến hai người xa cách, đến khi thực sự sống chung mới nhận ra tư tưởng đôi bên quá nhiều khác biệt.

Sau này, dù chồng cũ từng đề nghị tái hôn, Lý Thái Hoa dứt khoát từ chối. Diễn viên cho rằng dù khát khao có người bầu bạn, nhưng tình yêu cần thời gian vun đắp. Trong khi thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn, nền tảng tình cảm không đủ sâu nên khó lòng kéo dài hôn nhân.

