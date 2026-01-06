Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắc vóc gợi cảm của á hậu Hong Kong

  Thứ ba, 6/1/2026 04:21 (GMT+7)
Á hậu 3 Hoa hậu Hong Kong 2024 gây xôn xao với loạt ảnh tạo dáng quyến rũ bên bờ biển tại Tam Á. Người đẹp được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Theo HK01, sau khi giành giải Á hậu 3 Hoa hậu Hong Kong 2024, Dương Tử Dao (Amina) thu hút đông đảo người hâm mộ nhờ sắc vóc ấn tượng. Dịp đầu năm mới, người đẹp 22 tuổi gây xôn xao khi đăng tải trên mạng xã hội loạt ảnh và video mới được chụp tại Tam Á. Cô ghé thăm một studio nổi tiếng tại đây để thử một kiểu trang điểm theo phong cách hot trên mạng.

Dương Tử Dao không ngại để lộ mặt mộc, ghi lại toàn bộ quá trình make-up "biến hình". Trong loạt ảnh chia sẻ sau đó, Dương Tử Dao diện một chiếc váy liền thân bán xuyên thấu, với thiết kế cắt xẻ khoe lưng trần quyến rũ. Trang phục ôm sát cũng tôn lên những đường cong gợi cảm của Dương Tử Dao.

Duong Tu Dao anh 1Duong Tu Dao anh 2

Dương Tử Dao khoe loạt ảnh gợi cảm bên bờ biển. Ảnh: Weibo.

Người đẹp hoàn thiện outfit với khuyên tai vàng đính ngọc lục bảo, đội mũ cói và mang túi xách đính kết lấp lánh. Loạt ảnh á hậu Hong Kong khoe vẻ gợi cảm trên bãi biển nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận và tương tác chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Nhiều ý kiến khen ngợi cô quyến rũ, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Dương Tử Dao sinh năm 2003, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Người đẹp giành giải Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2024. Cô gây chú ý với gương mặt thanh tú, chiều cao nổi bật 1,79 m. Ngoài ra, người đẹp còn thông thạo 6 ngôn ngữ. Cô cũng giành được giải thưởng phụ như Người đẹp tài năng. Thời gian gần đây, Dương Tử Dao bắt đầu rẽ hướng diễn xuất và gia nhập TVB.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

