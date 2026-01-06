Á vương Tùng Sơn chuyển giới

Châu Nguyễn Tùng Sơn công khai chia sẻ về hành trình phẫu thuật chuyển giới, lấy tên mới là Thanh Hà. Cô may mắn nhận được sự ủng hộ của bạn bè, gia đình trên hành trình này.

Tối 5/1, trên trang cá nhân, Châu Nguyễn Tùng Sơn - Á vương 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2024 - lên tiếng chia sẻ về việc phẫu thuật chuyển giới.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, người đẹp cho biết đã thành công trải qua tổng cộng 3 cuộc tiểu phẫu và đại phẫu, hiện lấy tên mới là Châu Thanh Thanh Hà.

"Có lẽ trong những ngày vừa qua, các bạn đã tự hỏi vì sao em bỗng nhiên im lặng. Nhưng không phải em biến mất, mà đang trải qua một hành trình mà nếu không vượt qua, em sẽ không thể tìm thấy chính mình", Thanh Hà bộc bạch.

Người đẹp cho biết đã có ước mơ được chuyển giới từ lâu. Sau quá trình tìm hiểu, tích lũy đủ tài chính và sẵn sàng về tâm lý, Thanh Hà mới quyết định thực hiện ước mơ của mình. Trên hành trình này, cô may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Hiện tại, sau khoảng gần 2 tuần kể từ cuộc đại phẫu mới nhất, sức khỏe của Thanh Hà đã ổn định, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường.

Thanh Hà trước và sau khi chuyển giới. Ảnh: FBNV.

"Thanh Hà là tên mà thầy đặt cho em khi theo tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam. Khi chuyển giới, em sử dụng tên này với ý nghĩa tựa như một viên ngọc quý, mang vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng như một dòng sông. Em muốn trở thành một người phụ nữ dịu dàng, sâu sắc và giàu khát vọng sống", Thanh Hà chia sẻ.

Á vương 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2024 cho biết quyết định công khai hành trình chuyển giới với mong muốn lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn tới cộng đồng. Dù ở hình hài nào, người đẹp vẫn đề cao việc trở thành một công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội.

Trước khi công khai chuyển giới, Thanh Hà từng giành ngôi vị Á vương 1 tại cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2024 và Quán quân cuộc thi The Star Glory Model Việt Nam 2024. Người đẹp cũng có thành tích học tập đáng nể khi đạt giải Ba môn Ngữ văn và giải Khuyến khích môn Lịch sử trong kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.