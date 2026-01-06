Cảnh 18+ gây tranh luận trong phim Trung Quốc

"Tofu Mama" gây sốc với cảnh nóng giữa nhân vật nam chính đã lập gia đình và "tiểu tam". Một bộ phận khán giả thậm chí công kích diễn viên sau cảnh phim này.

Theo HK01, phim giờ vàng Tofu Mama gây bàn tán khi có nhiều diễn biến mới gây sốc. Cụ thể, nhân vật Chu Gia Hiên (Lý Vận Khánh) dù đã có vợ con nhưng vẫn rơi vào lưới tình với một cô gái trẻ. Vai diễn "tiểu tam" do Vương Tình thủ vai có cảnh chủ động quyến rũ và lên giường với Chu Gia Hiên.

Cảnh giường chiếu của hai nhân vật nhanh chóng thu hút bàn luận. Dù không để lộ nhiều da thịt, việc những thước phim gây đỏ mặt xuất hiện trên sóng truyền hình tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Chia sẻ về cảnh phim, Vương Tình tiết lộ đây là lần đầu tiên cô quay cảnh 18+. Trước đây cô hầu như chưa từng đóng cảnh hôn hay giường chiếu, nên rất căng thẳng khi ghi hình. "Trang phục không phải là điều tôi lo lắng nhất. Điều khiến tôi lo sợ là căn phòng rất nhỏ, nhân viên hậu trường gần như đứng vây quanh, lại toàn là nam giới. Tôi phải thể hiện cảm giác mê hoặc, quyến rũ trước mặt nhiều người như vậy, thật sự rất ngại", diễn viên chia sẻ.

Cảnh nóng xuất hiện trong Tofu Mama gây bàn luận.

Vương Tình thừa nhận lúc đầu cô cực kỳ lúng túng, mọi người đứng rất gần khiến cô gặp áp lực tâm lý. Sau đó, ê-kíp chủ động trò chuyện, khiến bầu không khí giãn ra để người đẹp dễ dàng nhập vai một cách tự nhiên.

Trong khi, nam diễn viên Lý Vận Khánh bị nhiều khán giả quá khích công kích vì "ghét lây" nhân vật. Trước những bình luận tiêu cực của một bộ phận khán giả, tài tử lên tiếng: "Bình thường những bài đăng trên mạng xã hội của tôi hầu như đều xoay quanh gia đình, vợ và việc chăm sóc người thân. Nếu khán giả vì vai diễn này mà vào xem Instagram của tôi, sẽ thấy hoàn toàn là hai con người khác nhau".

Anh cảm thấy vui vì diễn xuất của mình thuyết phục được khán giả. Tuy nhiên, việc bị ghét lây do vai diễn cũng khiến diễn viên chạnh lòng.