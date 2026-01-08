Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đẹp Tôn Di xin lỗi

  • Thứ năm, 8/1/2026 18:43 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Diễn viên "Phong khởi Lũng Tây" đang hứng chịu làn sóng chỉ trích của khán giả vì vi phạm luật giao thông. Người đẹp mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Theo China Times, Tôn Di mới đây trở thành đề tài bàn luận của dân mạng vì một đoạn video ghi lại cảnh cô lái xe mất an toàn. Cụ thể, người đẹp bị ghi hình lại khi đang điều khiển chiếc Ferrari F8 trị giá khoảng 4 triệu NDT tại Bắc Kinh, nhưng chuyển làn đột ngột mà không bật đèn xi nhan, khiến một chiếc taxi phải phanh gấp và hành khách trong xe hoảng sợ.

Tiếp đó, trong lúc dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư, người đẹp 32 tuổi bị bắt gặp cầm điện thoại bằng cả hai tay, cúi đầu nhìn màn hình và không chú ý đến tình hình giao thông xung quanh. Hình ảnh nữ diễn viên vi phạm giao thông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cô bị chỉ trích dữ dội.

Ton Di anh 1

Tôn Di lên tiếng xin lỗi sau khi hứng chịu bão chỉ trích. Ảnh: Weibo.

"Lái siêu xe thì cũng phải tuân thủ luật giao thông chứ", "Là người của công chúng mà không biết cách làm gương", là một số bình luận của dân mạng. Chủ đề Tôn Di lái xe vi phạm luật giao thông thậm chí còn lên top tìm kiếm của Weibo.

Trước làn sóng dư luận, diễn viên sau đó lên tiếng. "Rất xin lỗi mọi người vì đã tạo ra một hình ảnh xấu. Tôi đã nghiêm túc tự kiểm điểm, sau này nhất định sẽ chú ý hơn đến việc chấp hành luật giao thông, tuyệt đối không để những tình huống như vậy tái diễn", mỹ nhân viết.

Việc Tôn Di ngay những ngày đầu năm mới đã vướng lùm xùm, phải công khai xin lỗi tiếp tục trở thành đề tài bàn luận của dân mạng. Nhiều ồn ào đời tư trước đó của người đẹp cũng bị "đào" lại.

Tôn Di sinh năm 1993, được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm như Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương Sinh, Liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Rạng rỡ như ánh bình minh, Phong khởi Lũng Tây... Cô từng giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc (hạng mục Asian New Talent Awards) tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải (giải Kim Tước) lần thứ 19.

