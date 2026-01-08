'Đệ nhất sao nhí xứ Trung' nổi tiếng với đôi mắt gây cười giờ ra sao?

Khả năng diễn xuất hóm hỉnh của ngôi sao nhí này từng khiến truyền thông đặt cho biệt danh là “tiểu quỷ số một Trung Quốc".

Hơn 20 năm trước, Tiểu Đinh Đang cùng hai cái tên là Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn là những sao nhí nổi đình đám. Cả ba từng là ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả, gây ấn tượng vì khả năng diễn xuất tài tình dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Đệ nhất sao nhí xứ Trung

Tiểu Đinh Đang (tên thật là Tạ Quân Sam) sinh năm 1990 tại Bắc Kinh. Khi 5 tuổi, anh vô tình được nhận lời mời quay bộ phim Hy vọng của ngày mai. Nhờ khả năng diễn xuất tốt, ngôi sao nhí nhanh chóng gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên.

Năm 7 tuổi, Tiểu Đinh Đang nổi tiếng nhờ bộ phim điện ảnh Đậu Đinh kì ngộ kí. Nhờ ngoại hình đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt gây cười, anh nhanh chóng giành được tình cảm của khán giả. Thời hoàng kim, báo chí từng ca ngợi Tiểu Đinh Đang là "đệ nhất sao nhí xứ Trung".

Tiểu Đinh Đang từng là ngôi sao nhí nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời nên Tiểu Đinh Đang là gương mặt được nhiều đạo diễn yêu mến. Anh từng tham gia những dự án phim lớn như Hoàng cung bảo bối, Cách cách lấy chồng, Thiếu niên đại khâm sai, Thần điêu đại hiệp... Phần lớn các vai diễn của Tiểu Đinh Đang đều rất lém lỉnh, tinh nghịch và hài hước.

Thậm chí, anh chàng từng khiến những cái tên đình đám như Ngô Mạnh Đạt, Tăng Chí Vỹ, Thư Sướng... ưu ái khen ngợi. Họ còn từng phải làm nền cho vai diễn của Tiểu Đinh Đang.

Sự nghiệp mờ nhạt

Năm 2009, Tiểu Đinh Đang trúng tuyển vào khoa diễn xuất Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Sau đó, anh tiếp tục theo nghiệp diễn, trong đó nổi bật có bộ phim truyền hình Hồng lâu mộng (2010) và Về quê trên chuyến xe 88 (2014).

Tuy nhiên do ngoại hình thay đổi và không còn vẻ dễ thương như lúc nhỏ nên sự nghiệp diễn xuất của anh không còn gặp thuận lợi. Những vai diễn của anh đều không để lại nhiều ấn tượng như lúc còn bé.

Ngoại hình thay đổi khiến sự nghiệp Tiểu Đinh Đang xuống dốc.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Tiểu Đinh Đang từng bị nhận xét đóng khung trong lối diễn của ngôi sao nhí 20 năm trước. Có thông tin cho rằng anh phải diễn một cảnh tới 38 lần mới có thể khiến đạo diễn ưng ý. Do đó, các nhà làm phim chẳng còn ưu ái với Tiểu Đinh Đang. Từ đó, sao nhí đình đám năm nào ngày càng mờ nhạt.

Vì không thể thay đổi diễn xuất, Tiểu Đinh Đang quyết định chuyển nghề, thử sức với công việc viết kịch bản và làm đạo diễn. Anh từng cầm trịch bộ phim Linh hồn phòng khám (2017) chiếu trên mạng nhưng không thành công.

Thất bại nối tiếp thất bại, Tiểu Đinh Đang lại quay về với diễn xuất. Anh dùng tên thật của mình là Tạ Quân Sam để đóng phim. Ở tuổi U40, nam diễn viên ăn mặc xuề xòa, thân hình phát tướng và bị đánh giá là già hơn tuổi, trông giống một người đàn ông trung niên.

Nam diễn viên bị chê "phát tướng".

Diễn xuất không ấn tượng cùng ngoại hình xuống dốc khiến Tiểu Đinh Đang chỉ có thể đóng các vai nhỏ, mờ nhạt trong các dự án kém chất lượng. Từ đó, tên tuổi của ngôi sao nhí cũng dần biến mất trong giới giải trí.