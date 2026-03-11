Cảnh Minh Trang hôn Steven Nguyễn gây bàn tán

Trong tập 22 "Không giới hạn", Kiên và Lam Anh đã công khai nói lời yêu. Cặp đôi có cảnh khóa môi lãng mạn trên bãi biển.

Ở những diễn biến mới nhất của Không giới hạn, sau khi đối mặt với ranh giới sinh tử, Kiên (Steven Nguyễn) cuối cùng cũng may mắn bình an trở về. Kể từ giây phút ấy, anh cảm thấy rất trân trọng tình cảm với Lam Anh (Minh Trang).

Anh đã chủ động tỏ tình người con gái mình yêu. Kiên thú nhận đã từng tìm Lam Anh vì muốn xin số điện thoại làm quen, nhưng việc cô tỏ thái độ lạnh lùng khiến anh chùn bước. Đối diện với lời tỏ tình của đối phương, Lam Anh cũng thừa nhận bản thân có tình cảm đặc biệt với Kiên từ lâu.

"Vậy mà em cứ tưởng chỉ có mình em đơn phương anh. Hóa ra anh cũng để ý đến em từ đợt đó rồi", Lam Anh nói. Cặp đôi sau đó trao nhau nụ hôn lãng mạn trên bãi biển đầy nắng vàng.

Minh Trang và Steven Nguyễn trong phim. Ảnh: VFC.

Những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Kiên và Lam Anh sau khi lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ thích thú khi theo dõi mối tình của hai nhân vật.

"Chờ mãi mới đến ngày này. Cuối cùng thì anh Kiên cũng chủ động rồi", "Xem mà cứ tủm tỉm cười với đôi chim sẻ quân nhân này", "Cặp đôi duyên dáng, không ồn ào. Yêu mến cả hai", "Người rung động là mình"... là một số bình luận của dân mạng.

Song bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến trái chiều về diễn xuất của Minh Trang. Cô bị nhận xét đài từ kém tự nhiên, thiếu cảm xúc khiến cảnh trò chuyện lãng mạn đôi chỗ bị gượng. "Diễn viên này đọc thoại cứng như AI", "Lam Anh rất xinh, chỉ có thoại là khá kén người nghe", khán giả nhận xét.

Trước những tranh luận về diễn xuất, thời gian qua, Minh Trang giữ im lặng.

Phim Không giới hạn khai thác những khó khăn, gian khổ cùng sự hy sinh thầm lặng của người lính, đồng thời làm nổi bật yếu tố mưu lược, tư duy chiến lược trong công tác chỉ huy, điều hành quân đội của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới. Steven vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, cán bộ thuộc lực lượng Cứu hộ - Cứu nạn.

Tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác của Steven Nguyễn - Minh Trang. Minh Trang từng tiết lộ Steven Nguyễn ngoài đời lại khá hướng nội. Khi không quay, anh thường đeo tai nghe và ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cô tự nhận mình năng động và nói nhiều hơn.