Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Cảnh Minh Trang hôn Steven Nguyễn gây bàn tán

  • Thứ tư, 11/3/2026 06:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong tập 22 "Không giới hạn", Kiên và Lam Anh đã công khai nói lời yêu. Cặp đôi có cảnh khóa môi lãng mạn trên bãi biển.

Ở những diễn biến mới nhất của Không giới hạn, sau khi đối mặt với ranh giới sinh tử, Kiên (Steven Nguyễn) cuối cùng cũng may mắn bình an trở về. Kể từ giây phút ấy, anh cảm thấy rất trân trọng tình cảm với Lam Anh (Minh Trang).

Anh đã chủ động tỏ tình người con gái mình yêu. Kiên thú nhận đã từng tìm Lam Anh vì muốn xin số điện thoại làm quen, nhưng việc cô tỏ thái độ lạnh lùng khiến anh chùn bước. Đối diện với lời tỏ tình của đối phương, Lam Anh cũng thừa nhận bản thân có tình cảm đặc biệt với Kiên từ lâu.

"Vậy mà em cứ tưởng chỉ có mình em đơn phương anh. Hóa ra anh cũng để ý đến em từ đợt đó rồi", Lam Anh nói. Cặp đôi sau đó trao nhau nụ hôn lãng mạn trên bãi biển đầy nắng vàng.

Khong gioi han anh 1Khong gioi han anh 2

Minh Trang và Steven Nguyễn trong phim. Ảnh: VFC.

Những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Kiên và Lam Anh sau khi lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ thích thú khi theo dõi mối tình của hai nhân vật.

"Chờ mãi mới đến ngày này. Cuối cùng thì anh Kiên cũng chủ động rồi", "Xem mà cứ tủm tỉm cười với đôi chim sẻ quân nhân này", "Cặp đôi duyên dáng, không ồn ào. Yêu mến cả hai", "Người rung động là mình"... là một số bình luận của dân mạng.

Song bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến trái chiều về diễn xuất của Minh Trang. Cô bị nhận xét đài từ kém tự nhiên, thiếu cảm xúc khiến cảnh trò chuyện lãng mạn đôi chỗ bị gượng. "Diễn viên này đọc thoại cứng như AI", "Lam Anh rất xinh, chỉ có thoại là khá kén người nghe", khán giả nhận xét.

Trước những tranh luận về diễn xuất, thời gian qua, Minh Trang giữ im lặng.

Phim Không giới hạn khai thác những khó khăn, gian khổ cùng sự hy sinh thầm lặng của người lính, đồng thời làm nổi bật yếu tố mưu lược, tư duy chiến lược trong công tác chỉ huy, điều hành quân đội của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới. Steven vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, cán bộ thuộc lực lượng Cứu hộ - Cứu nạn.

Tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác của Steven Nguyễn - Minh Trang. Minh Trang từng tiết lộ Steven Nguyễn ngoài đời lại khá hướng nội. Khi không quay, anh thường đeo tai nghe và ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cô tự nhận mình năng động và nói nhiều hơn.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Mỹ nhân Việt lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thúy Ngân, Kaity Nguyễn, Thiên Ân, Kỳ Duyên hay Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

9 giờ trước

Viên Gia Mẫn check-in Phú Quốc

Viên Gia Mẫn khoe loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Thời gian qua, người đẹp chăm chỉ đi du lịch tại nhiều địa điểm trên thế giới.

11 giờ trước

'Phú Sát hoàng hậu' lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai

Tần Lam vướng nghi vấn hẹn hò Ngụy Đại Huân sau khi paparazzi ghi lại khoảnh khắc cô qua đêm tại nhà riêng của nam diễn viên.

12 giờ trước

Tống Khang

Không giới hạn phim giờ vàng minh trang steven nguyễn

Đọc tiếp

Phim 18+ ve tinh tay ba gay sot hinh anh

Phim 18+ về tình tay ba gây sốt

2 giờ trước 04:56 11/3/2026

0

"Cô gái phi thường" gây sốt phòng vé xứ hương cảng, khiến nhiều cụm rạp phải gấp rút tăng suất chiếu để phục vụ khán giả.

Phuong Oanh lo dien hinh anh

Phương Oanh lộ diện

6 giờ trước 00:56 11/3/2026

0

Sau nhiều tháng gần như ở ẩn, diễn viên "Quỳnh búp bê" trở lại mạng xã hội với một vlog nấu ăn.

Dieu it nguoi biet cua Ton Ngo Khong hinh anh

Điều ít người biết của Tôn Ngộ Không

12 giờ trước 19:34 10/3/2026

0

Suốt gần bốn thập niên, "Tây Du Ký" vẫn đều đặn trở lại trên sóng truyền hình Trung Quốc mỗi dịp hè, dịp Tết, trở thành một phần ký ức tập thể của nhiều thế hệ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý