Thái Y Lâm ở tuổi 46

Ở tuổi 46, “Thiên hậu” làng nhạc xứ Đài Thái Y Lâm được cho là đang tích cực tìm kiếm nửa kia của cuộc đời mình.

Thái Y Lâm từng dốc cạn thể lực lẫn tinh thần và chi 900 triệu Đài tệ (khoảng 760 tỷ đồng ) để dàn dựng concert PLEASURE. Giữa guồng quay công việc, nữ ca sĩ không giấu nỗi khao khát về một tình yêu đích thực.

Theo truyền thông Đài Loan, Thái Y Lâm đã chủ động nhờ cậy bạn bè thân thiết tìm kiếm đối tượng phù hợp để hẹn hò. Nữ ca sĩ cho biết cô hoàn toàn mở lòng và không ngại làm quen với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình.

Tuy nhiên, nỗ lực của Thái Y Lâm vẫn chưa có kết quả. Theo trang Sohu, nguyên nhân chủ yếu là do vòng tròn sinh hoạt của Thái Y Lâm khá đơn giản. Ngoài công việc, cô hầu như chỉ dành thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, Thái Y Lâm còn là một ngôi sao hạng A của làng giải trí nên việc tìm kiếm một đối tượng phù hợp càng trở nên khó khăn hơn.

Khi được truyền thông hỏi về chuyện tình cảm, cô từng chia sẻ: "Có lẽ tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn thì mới có hy vọng".

Hình ảnh Thái Y Lâm trong concert. Ảnh: Weibo.

Nhìn lại lịch sử tình trường của Thái Y Lâm, công chúng thường nhắc đến 3 cái tên gồm Châu Kiệt Luân, Bành Vu Yến và Cẩm Vinh. Trong đó, mối quan hệ với người mẫu Cẩm Vinh là công khai và bền bỉ nhất.

Gần đây, Thái Y Lâm gây chú ý với concert hoành tráng. Các đêm nhạc của Thái Y Lâm từ lâu đã được xem là biểu tượng đẳng cấp của làng nhạc Hoa ngữ. Tuy nhiên, sau đó, một bộ phận cư dân mạng đã có những hành vi giải thích sai lệch về nội dung chương trình.

Theo ETToday, Vĩnh Đạo Tinh – đối tác chiến lược của Thái Y Lâm – đã đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Phía công ty chỉ rõ một số tài khoản mạng xã hội đã cố tình đưa ra những suy đoán ác ý và diễn giải sai về phong cách, hình ảnh biểu diễn của nữ ca sĩ trong đêm nhạc.

Hành vi này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Thái Y Lâm. Hiện tại, phía công ty cho biết có những biện pháp mạnh tay, hoàn thiện thủ tục pháp lý và sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng đối với những đối tượng vi phạm.

Thái Y Lâm sinh năm 1980, được mệnh danh “Thiên hậu Đài Loan” hay "Nữ hoàng nhạc pop châu Á". Năm 1998, cô bước chân vào ngành giải trí sau khi giành giải quán quân tại một chương trình âm nhạc.

Nữ ca sĩ ra mắt hàng loạt sản phẩm, chiến thắng nhiều giải thưởng và thiết lập những kỷ lục âm nhạc. Với hơn 25 triệu album bán ra, Thái Y Lâm trở thành nữ ca sĩ Đài Loan bán chạy nhất từ năm 2000.