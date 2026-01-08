Diễn biến sốc vụ hot girl tuyên bố từng quan hệ với hơn 10 sao nam

Công ty quản lý của Iamrosie công bố sẽ khởi kiện hot girl này. Theo thông báo, cô trước đó đã uống thuốc ngủ và mất kiểm soát.

Theo Sohu, những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước việc hot girl Iamrosie (Tư Hiểu Địch) tuyên bố từng có mối quan hệ thân mật với hơn 10 nam nghệ sĩ nổi tiếng. Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội, kéo theo nhiều nghệ sĩ bị nhắc tên và hàng loạt từ khóa liên quan liên tục leo lên top tìm kiếm.

Trước áp lực dư luận, ngày 8/1, công ty quản lý của Tư Hiểu Địch đã đăng thông cáo chính thức xin lỗi công chúng, đồng thời công bố các biện pháp pháp lý liên quan đến vụ việc.

Theo thông cáo, Tư Hiểu Địch đã phớt lờ sự ngăn cản của công ty, tự ý đưa ra các phát ngôn tiêu cực. Ngay khi sự việc nổ ra, công ty đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu cô dừng đăng tải nội dung, tuy nhiên các nỗ lực can thiệp không đạt hiệu quả. Thậm chí, phía công ty cho biết Tư Hiểu Địch đã uống 40 viên thuốc ngủ.

"Cô ấy thường có thói quen đó. Để cảm thấy khá hơn về mặt tinh thần, cô ấy đã uống lượng thuốc của cả một tháng trong vài ngày", công ty cho biết.

Hình ảnh của Iamrosie (Tư Hiểu Địch). Ảnh: Sina.

Công ty quản lý đồng thời tuyên bố đã khởi kiện dân sự đối với Tư Hiểu Địch, yêu cầu cô bàn giao quyền sở hữu các tài khoản mạng xã hội, bồi thường 2 triệu NDT tiền vi phạm hợp đồng, cũng như công khai xin lỗi các nghệ sĩ bị liên lụy. Ngoài ra, công ty cho biết đã nộp đơn lên tòa án đề nghị phong tỏa các tài khoản mạng xã hội của Tư Hiểu Địch trong thời gian chờ xử lý vụ kiện.

Tư Hiểu Địch hiện chưa có phản hồi chính thức.

Vụ việc vẫn đang gây tranh cãi. Những diễn biến pháp lý tiếp theo được cho là sẽ quyết định hồi kết của bê bối gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ đầu năm 2026.

Trước đó, tài khoản Iamrosie bất ngờ đăng tải hơn 20 bài viết chỉ trong khoảng hai giờ, tuyên bố từng có quan hệ tình cảm với hơn 10 nam nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Trong các bài đăng, Iamroosie đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc, kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư và hình ảnh được cho là liên quan đến các nghệ sĩ như Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Châu Kỳ, Khuất Sở Tiêu, Ngô Diệc Phàm…

Trước sức ép dư luận, nhiều nghệ sĩ và công ty quản lý đã đồng loạt phủ nhận, khẳng định thông tin là bịa đặt và tuyên bố đã thu thập chứng cứ để xử lý theo pháp luật.