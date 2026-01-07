Sydney Sweeney chụp ảnh khỏa thân

Sydney Sweeney xuất hiện với cơ thể phủ sơn vàng trong bộ ảnh mới. Đây được xem là tạo hình táo bạo nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Theo Daily Mail, nữ diễn viên Sydney Sweeney trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện trên trang bìa số mới nhất của W Magazine. Đây được xem là hình ảnh táo bạo nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên 28 tuổi tính đến thời điểm hiện tại.

Bộ ảnh lấy cảm hứng từ cảnh phim kinh điển trong Goldfinger, nơi nhân vật Jill Masterson bị sơn vàng toàn thân. Trong loạt hình, Sweeney nhìn thẳng vào ống kính, dùng hai tay che chắn cơ thể. Mái tóc bob vàng óng ả của cô được tạo kiểu xoăn cổ điển theo phong cách biểu tượng của Marilyn Monroe.

Song song với bộ ảnh, Sydney Sweeney có cuộc phỏng vấn, lần hiếm hoi chia sẻ về tuổi thơ ưa mạo hiểm, những vết sẹo do tai nạn để lại và hành trình trưởng thành trong ngành giải trí.

“Có nhiều thứ khiến tôi sợ, nhưng điều đó không ngăn cản tôi. Nếu một việc khiến tôi sợ, tôi thường vẫn muốn làm. Như nhảy dù chẳng hạn, tôi sợ độ cao, sẽ hét suốt quá trình, nhưng xong rồi lại muốn thử tiếp”, cô nói.

Hình ảnh đầy táo bạo của Sydney Sweeney. Ảnh:@tyronelebon.

Theo Sydney Sweeney, gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng với cô, đặc biệt là em trai - hiện phục vụ trong Không quân Mỹ và đóng quân gần London. Nữ diễn viên cho biết lịch trình công việc dày đặc khiến cô không chắc có thể gặp em vào các dịp lễ, nhưng luôn cố gắng sắp xếp thăm gia đình khi có cơ hội.

Chia sẻ về nghề diễn, Sydney Sweeney thừa nhận thực tế khác xa những gì cô tưởng tượng khi còn nhỏ. Nếu như trước đây cô chỉ nghĩ đến việc hóa thân vào nhân vật, thì hiện tại nữ diễn viên phải học cách thích nghi với áp lực dư luận, truyền thông và danh tiếng ngày càng lớn.

Năm vừa qua, Sydney Sweeney tiếp tục có bước chuyển mình trong sự nghiệp khi đảm nhận vai nữ võ sĩ quyền Anh Christy Martin, buộc cô tăng khoảng 13 kg để phục vụ vai diễn. Dù đã quen với việc tách bạch cảm xúc khỏi nhân vật, nữ diễn viên cho biết những thay đổi về thể chất khiến quá trình “thoát vai” trở nên khó khăn hơn.

Ngoài diễn xuất, Sydney Sweeney ngày càng tham gia sâu vào vai trò nhà sản xuất. Cô cho biết đã chủ động theo đuổi dự án The Housemaid, hợp tác với Lionsgate trong việc phát triển kịch bản và định hướng sáng tạo cho bộ phim.