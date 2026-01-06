NSND Việt Anh gặp Nhật Hạ 'Gia đình phép thuật'

NSND Việt Anh chia sẻ hình ảnh hội ngộ cùng Nhật Hạ, gợi lại hình ảnh “ông - cháu” Yeye và Baram trong "Gia đình phép thuật". Khoảnh khắc trên khiến khán giả thích thú.

Mới đây, NSND Việt Anh chia sẻ hình ảnh hội ngộ với Nhật Hạ - gương mặt từng ghi dấu ấn với vai Yeye trong bộ phim thiếu nhi Gia đình phép thuật. Trong loạt ảnh, cả hai tạo dáng thân thiết, tái hiện hình ảnh “ông - cháu” Yeye và Baram từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả.

Kèm theo bài đăng, NSND Việt Anh viết: “Các bạn sinh vào thập niên 1990 chắc nhớ hai nhân vật này: Yeye & ông Baram trong bộ phim thiếu nhi nhiều tập Gia đình phép thuật. Nay hai ông cháu quay chung phim của đạo diễn Minh Múm nè…”.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước màn tái ngộ của hai diễn viên sau nhiều năm, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm về bộ phim nổi tiếng một thời.

NSND Việt Anh hội ngộ Nhật Hạ trong dự án phim mới.

Gia đình phép thuật là bộ phim truyền hình dài tập của Việt Nam dành cho thiếu nhi, được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 22/2/2009 trên kênh HTV7 của Đài Truyền hình TP.HCM. Bộ phim dự kiến chiếu 500 tập nhưng chỉ được 340 tập và sau đó ngừng phát sóng từ tháng 7/2011.

Phim kể về chuyện 5 nhà ảo thuật của gia đình ông Ma Baram (NSND Việt Anh) xuống Trái Đất và tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Tác phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, có thể kể đến như NSND Việt Anh, Đại Nghĩa, Kim Hiền, Vân Trang, Lý Thanh Thảo, Hòa Hiệp...

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn sao nhí tài năng là Nhật Hạ, Gia Kỳ, Anh Thư và Cẩm Tuyền cũng góp phần gia tăng sức hút cho phim.

Gia đình phép thuật là bộ phim thiếu nhi từng gây sốt.

Sau hơn một thập kỷ, các diễn viên đã có những lựa chọn riêng trong sự nghiệp. Nhật Hạ vẫn đang tiếp tục phát triển sự nghiệp đóng phim. Nữ diễn viên đã lập gia đình và có một con gái. Trong khi đó, Gia Kỳ không tham gia bất kỳ dự án nào khác. Anh tập trung theo học tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trở thành bác sĩ. Gia Kỳ cũng đã kết hôn vào cuối năm 2023.

Đối với NSND Việt Anh, hiện ông sống cùng bạn gái kém 36 tuổi. Họ xác nhận đăng ký kết hôn vào giữa tháng 10/2025.