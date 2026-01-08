Thành Long ê chề

"Unexpected Family" do Thành Long đóng chính thất bại nặng nề tại phòng vé. Kết quả này khiến nam diễn viên phải quay lại dòng phim hành động sở trường.

Theo 163 và HK01, bộ phim Unexpected Family do Thành Long đóng chính đang ghi nhận kết quả phòng vé ảm đạm tại thị trường Trung Quốc. Sau gần một tuần công chiếu trong dịp Tết Dương lịch 2026, phim chỉ thu về khoảng 4,2 triệu USD , và số suất chiếu đang liên tục giảm mạnh.

Theo số liệu phòng vé, Unexpected Family đạt khoảng 1,7 triệu USD trong ngày đầu ra rạp. Tuy nhiên, doanh thu những ngày tiếp theo giảm sâu, có ngày chỉ còn hơn 140.000 USD . Với đà này, doanh thu cuối cùng của phim được dự đoán chỉ dao động quanh mức 5,6– 6,4 triệu USD .

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin cho biết chi phí sản xuất của Unexpected Family lên tới khoảng 25,2 triệu USD . Theo ước tính từ các nền tảng thống kê phòng vé, nhà sản xuất của Unexpected Family đang đối diện với khoản thua lỗ hơn 21 triệu USD .

Thất bại này được xem là cú trượt đáng chú ý của Thành Long, khi nam diễn viên thử nghiệm chuyển hướng sang dòng phim tâm lý - tình cảm, không còn yếu tố hành động vốn gắn liền với tên tuổi ông. Dù phim nhận được một số phản hồi tích cực về mặt cảm xúc, nội dung thiên về bi kịch và thiếu yếu tố giải trí được cho là không phù hợp với không khí lễ hội, khiến phim khó tiếp cận khán giả đại chúng.

Tạo hình của Thành Long trong Unexpected Family. Ảnh: 163.

Trong bối cảnh này, Thành Long mới đây đã bày tỏ mong muốn quay lại với thể loại hành động. Nam diễn viên xác nhận kế hoạch thực hiện phần tiếp theo của The Shadow’s Edge, đồng thời được cho là đang dồn lực cho dự án Panda Plan 2. Phần phim mới dự kiến có sự tham gia của các diễn viên hài nổi tiếng như Mã Lệ và Kiều Sam, hướng không khí hình hài – hành động quen thuộc nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh phòng vé.

Unexpected Family kể câu chuyện về ông chủ nhà Nhậm Kế Thanh (Thành Long) vì tuổi cao, trí nhớ giảm sút nên đã nhầm người thuê nhà Chung Bất Phàm (Bành Vũ Sâm) là con trai, cũng xem người thuê nhà Tô Hiểu Nguyệt (Trương Gia Ninh) và trung gian môi giới Giả Gia Gia (Phan Bân Long) là người thân.

Để làm ông vui, nhóm người vốn chỉ ở chung một mái nhà đã cùng nhau tạo nên một “gia đình tạm thời”. Trong quá trình sống chung, mỗi người đều nhận được sự chữa lành, tìm lại cảm giác ấm áp đã lâu không có.

Trước đó, tại buổi họp báo phim, Thành Long xúc động chia sẻ về mối quan hệ với con trai. Nam diễn viên thừa nhận trong quá khứ có cách dạy dỗ quá khắc nghiệt, khiến hai cha con trở nên xa cách, thậm chí cả năm không liên lạc với nhau.