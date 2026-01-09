Nữ diễn viên bị chồng cũ dùng tên để lừa 10 triệu USD

Jeong Ga eun lần đầu chia sẻ chi tiết vụ khởi kiện chồng cũ, cho biết người đàn ông này đã lợi dụng tên tuổi cô để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lên tới gần 10 triệu USD.

Theo Chosun, diễn viên Hàn Quốc Jeong Ga eun mới đây đã chia sẻ cụ thể lý do cô quyết định khởi kiện chồng cũ.

Cụ thể, trên chương trình truyền hình của KBS, Jeong Ga eun cho biết giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô là khi sinh con gái ở tuổi 39. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm, cuộc hôn nhân rơi vào khủng hoảng và dẫn đến ly hôn. Không lâu sau đó, người đàn ông này đã lợi dụng tên của cô để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lên tới khoảng 10 triệu USD .

“Bản thân việc ly hôn đã vô cùng đau đớn, nhưng sau đó khoảng 1-2 năm, một chuyện còn tồi tệ hơn xảy ra. Tôi chưa từng tưởng tượng người đó lại có thể làm những việc như vậy dưới tên của tôi. Tôi chỉ phát hiện ra việc bị đánh cắp danh nghĩa sau khi đã ly hôn. Vì vậy, tôi buộc phải gấp rút nộp đơn kiện người đó”, cô chia sẻ.

Jeong Ga eun vướng nhiều lùm xùm với chồng cũ. Ảnh: Yonhap News.

Theo hồ sơ vụ án, Jeong Ga eun đã đệ đơn kiện chồng cũ với cáo buộc vi phạm Luật xử phạt tăng nặng tội phạm kinh tế đặc biệt của Hàn Quốc. Người này lợi dụng tài khoản ngân hàng đứng tên Jeong Ga eun cùng mức độ nhận diện công chúng của cô, thực hiện hơn 660 giao dịch, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 13,2 tỷ won (tương đương gần 10 triệu USD ).

Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc cho biết chồng cũ của Jeong Ga eun từng có tiền án về tội lừa đảo, nhưng đã che giấu quá khứ này trước khi kết hôn với nữ nghệ sĩ.

Trước những nghi vấn cho rằng bản thân có liên quan đến vụ việc, Jeong Ga eun từng lên tiếng phủ nhận vào năm 2024 thông qua YouTube, khẳng định cô hoàn toàn không liên đới đến hành vi phạm pháp của chồng cũ và không muốn sự việc tiếp tục bị khơi lại vì ảnh hưởng đến con gái.

Jeong Ga eun ra mắt với vai trò người mẫu từ năm 1997 và được biết đến rộng rãi qua các chương trình giải trí trên truyền hình. Cô kết hôn năm 2016, sinh một con gái, ly hôn năm 2018 và hiện nuôi con một mình. Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi tiết lộ đã đậu kỳ thi lấy chứng chỉ lái taxi, mở ra một hướng đi mới trong cuộc sống sau nhiều biến cố.