Mặt mộc của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi mới đây đăng loạt ảnh đời thường, để mặt mộc cùng phong cách giản dị. Loạt hình nhanh chóng thu hút tương tác lớn.

Theo Sohu, Lưu Diệc Phi mới đây gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh chụp ngẫu hứng trong chuyến dạo chơi.

Ở một khoảnh khắc, nữ diễn viên ôm chú chó cưng, chụp selfie trước gương với gương mặt gần như không trang điểm. Ở khung hình khác, cô xuất hiện tại một quán cà phê, đội mũ cói, tạo dáng bên tách đồ uống lớn. Trong loạt hình, những diễn viên chọn phong cách ăn mặc đơn giản, thoải mái.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nữ diễn viên được khen có làn da mịn màng, đường nét gương mặt sắc sảo cùng thần thái nhẹ nhàng.

Hình ảnh mới đây của Lưu Diệc Phi. Ảnh: @yifei_cc.

Gần đây, Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi liên quan đến việc chỉnh sửa hình ảnh cá nhân. Cụ thể, trong chuyến du lịch Abu Dhabi hồi giữa tháng 12/2025, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh, video ghi lại hành trình tham dự sự kiện Abu Dhabi Grand Prix và dạo chơi tại các quán cà phê, điểm du lịch.

Tuy nhiên, sau đó cô xóa một đoạn video được cho là để lộ vóc dáng thật, thay bằng hình ảnh khác chỉ lộ cánh tay. Hành động này nhanh chóng gây chú ý và kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Lưu Diệc Phi quá chú trọng hình tượng, đi ngược lại với hình ảnh “không chạy theo vóc dáng, yêu vẻ đẹp tự nhiên” mà cô từng xây dựng. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị chế giễu chỉnh sửa ảnh quá tay.

Hồi tháng 7, Lưu Diệc Phi vướng tin đồn tức giận đến mức bật khóc và bỏ về giữa chừng ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vì trượt danh hiệu Thị hậu. Đôi bên không lên tiếng về vụ việc nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của cô.

Lưu Diệc Phi, sinh năm 1987, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi danh qua các vai Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ và được mệnh danh “Thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát. Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi mở rộng hoạt động sang điện ảnh quốc tế, tiêu biểu là vai chính trong Mulan và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ.