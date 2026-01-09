Sao nhí vụ hát nhép chấn động tại Olympic Bắc Kinh giờ ra sao?

Ngôi sao nhí này từng khiến người hâm mộ thất vọng sau sự kiện hát nhép gây rúng động Trung Quốc.

Lâm Diệu Khả được xếp vào hàng sao nhí đắt giá nhất Trung Quốc ngay sau khi xuất hiện trước hàng tỷ khán giả trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Khi đó, cô mới 9 tuổi. Thành công này giúp Lâm Diệu Khả được gọi với nhiều cái tên thân mật như “em gái Bắc Kinh”, "em gái Olympic" hay "thiên thần nhí".

Vụt sáng sau một đêm

Sinh năm 1999, Lâm Diệu Khả từng là cái tên được kỳ vọng trở thành minh tinh hàng đầu Trung Quốc. Năm 6 tuổi, cô bé được tham gia một video quảng cáo cùng nữ diễn viên Triệu Vy. Ngoại hình xinh xắn giúp Lâm Diệu Khả từ bé được tham gia các sự kiện hay các chương trình giải trí.

Lâm Diệu Khả nổi tiếng khắp châu Á khi biểu diễn tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Với năng khiếu ca hát và vũ đạo được rèn luyện từ nhỏ, cô vượt qua hàng nghìn em bé để trở thành người biểu diễn trong ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.

Hình ảnh ngây thơ, giọng ca trong trẻo nhanh chóng chiếm trọn cảm tình, giúp Lâm Diệu Khả chỉ sau một đêm vụt sáng thành sao, liên tiếp nhận lời mời đóng phim, quảng cáo và trình diễn.

Đánh mất hào quang vì "mượn giọng"

Nổi tiếng không lâu, Lâm Diệu Khả khiến người hâm mộ thất vọng khi bị phát hiện không phải người thể hiện ca khúc tại lễ khai mạc. Theo đó, giọng hát thật là của một cô bé có tên Dương Bái Nghi. Vì vẻ ngoài kém xinh hơn Lâm Diệu Khả nên cô bé không được lên hình. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Diệu Khả chỉ "mượn giọng" để hát nhép.

Lâm Diệu Khả và Dương Bái Nghi trở thành nạn nhân vì sự cố "mượn giọng".

Sự việc khiến gia đình Lâm Diệu Khả bị chỉ trích dữ dội. Vì chịu làn sóng chỉ trích quá lớn, bố mẹ của Lâm Diệu Khả lên tiếng giải thích, họ cũng không hay biết về sự sắp xếp của ban tổ chức. Tuy nhiên vụ việc kéo Lâm Diệu Khả và gia đình cô vào những chuỗi ngày đầy áp lực.

Thời điểm đó, nhiều khán giả quay lưng lại với Lâm Diệu Khả nhưng cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng bảo vệ cô, cho rằng đó là lỗi lầm của người lớn. Tuy nhiên sao nhí đã quyết định rút khỏi làng giải trí một thời gian để tập trung học tập.

Sau một thời gian vắng bóng, Lâm Diệu Khả tiếp tục trở lại nghệ thuật và góp mặt trong các tác phẩm như Phương bắc có giai nhân, Hồng lâu mộng, Mỹ nhân tâm kế, Thái Bình công chúa.

Tuy nhiên sự nổi tiếng cũng kèm theo những rắc rối, tin đồn thất thiệt. Năm 13 tuổi, Diệu Khả bị nghi dao kéo vì mặc một chiếc váy có phần ngực độn hơi cao trong một buổi biểu diễn. Diệu Khả còn vướng vào những bê bối về phát ngôn, nghi vấn có thái độ kênh kiệu, đua đòi...

Từ bỏ nghệ thuật, sống bình dị

Sau những ồn ào, Lâm Diệu Khả rút khỏi làng giải trí để tập trung học hành. Đến năm 2017, cô lại trở thành tâm điểm chú ý khi trượt liên tiếp hai trường đại học là Học viện Âm nhạc Trung Quốc và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô trở thành sinh viên của Học viện Nghệ thuật Nam Kinh.

Dù học chuyên ngành diễn xuất nhưng sự nghiệp của Diệu Khả vẫn giậm chân tại chỗ, không có vai diễn nào nổi bật. Sau những ồn ào, Diệu Khả chọn sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Những năm qua, nữ nghệ sĩ không có vai diễn mới và hoàn toàn vắng bóng tại các chương trình truyền hình thực tế.

Ngoại hình hiện tại của Lâm Diệu Khả.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Diệu Khả từng nói muốn được sống cuộc đời bình thường như bao thiếu nữ khác và xây dựng lại ước mơ từ con số 0, xóa bỏ vết nhơ quá khứ. Nhưng sự ác cảm của công chúng vẫn đeo bám cô nhiều năm qua.

Ở tuổi 27, Lâm Diệu Khả vẫn sở hữu gương mặt bầu bĩnh, các đường nét trên gương mặt hầu như không thay đổi. Cô lập tức bị chê xuống sắc, không duy trì được nét đẹp vốn có. So với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, Lâm Diệu Khả có phong cách giản dị.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Diệu Khả hiện không còn làm diễn viên mà hoạt động với tư cách streamer (người phát nội dung trực tiếp) trên mạng xã hội.