Giám đốc nhân sự ngoại tình CEO bị dọa giết

Một nguồn tin thân cận với Kristin Cabot cho rằng cô không ngoại tình với cựu CEO Astronomer Andy Byron. Sau khi lùm xùm tình ái nổ ra, cô nhận hàng trăm tin nhắn dọa giết.

Theo People, 2 tháng sau khi cựu CEO Astronomer Andy Byron bị "tóm sống" ngoại tình với Kristin Cabot - khi đó là giám đốc nhân sự công ty, một nguồn tin thân cận với Cabot gây chú ý khi chia sẻ về vụ lùm xùm tình ái.

“Kristin và Andy có quan hệ công việc rất tốt, là bạn bè thân thiết. Không có chuyện ngoại tình. Họ ôm nhau ở buổi hòa nhạc là hành động không phù hợp và Kristin đã hoàn toàn nhận trách nhiệm. Nhưng việc bị vướng scandal, mất việc, sụp đổ sự nghiệp là quá bất công", nguồn tin nói.

Người này cho rằng sự việc đã bị thổi phồng quá mức: “Điều quan trọng phải nhấn mạnh là Kristin đã bị gán mác sai lệch như một kẻ phá hoại gia đình người khác. Thật khó tin khi chứng kiến chuyện này xảy ra và hủy hoại không chỉ một cá nhân mà cả gia đình. Bất cứ ai cũng có thể rơi vào tình huống tương tự. Lượng thông tin sai lệch thật sự gây sốc".

Về tình hình hiện tại của Kristin Cabot, nguồn tin cho biết: “Cô ấy gần như không dám ra khỏi nhà, chỉ ưu tiên cho gia đình. Các con cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Trong ba ngày đầu sau khi tin tức bùng nổ, Cabot nhận khoảng 900 tin nhắn dọa giết. Việc bị chế giễu và bêu riếu công khai chỉ vì một sai lầm thật sự quá đáng sợ".

Andy Byron và Kristin Cabot bị tóm sống khoảnh khắc đang ôm nhau thân mật.

Theo người này, Kristin Cabot hiện tập trung bảo vệ các con và cần thời gian để vượt qua sóng gió. “Kristin có gia đình và bạn bè yêu thương, hiểu rõ con người thật của cô. Họ sẽ đồng hành cùng cô ấy. Mọi thứ sẽ cần thời gian", nguồn tin nói.

Trước đó, hôm 9/9, Andrew Cabot - chồng của Kristin Cabot - cũng gây xôn xao khi tiết lộ đã ly thân vợ, trước khi cô bị phát hiện ngoại tình với Andy Byron. Andrew cho biết cả hai "đã ly thân trong êm thấm và kín đáo”.

Người phát ngôn của Andrew chia sẻ với tạp chí People: “Andrew và Kristin đã ly thân riêng tư, trong hòa bình vài tuần trước buổi concert Coldplay. Quyết định ly hôn của họ đã được tiến hành từ trước hôm đó. Giờ đây, khi đã công khai nộp đơn ly hôn, Andrew hy vọng điều này sẽ khép lại những đồn đoán và mang lại sự riêng tư mà gia đình ông luôn trân trọng".