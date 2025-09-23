Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Duy Mạnh nói về việc quảng cáo web cá độ

  • Thứ ba, 23/9/2025 19:48 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Duy Mạnh phủ nhận việc quảng cáo cho một web cá độ như thông tin đang lan truyền. Trước đó, anh cũng có bài đăng tiết lộ từng từ chối những lời mời quảng cáo web cá độ.

Tối 23/9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Duy Mạnh biểu diễn tại một sự kiện có treo biển quảng cáo một trang web cá độ. Hình ảnh trên gây xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Không lâu sau đó, Duy Mạnh lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận thông tin quảng cáo cho web cá độ. Giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết hình ảnh trên được chụp lại trong sự kiện cuối năm, khi anh biểu diễn tại một casino ở Campuchia.

Cùng ngày, Duy Mạnh cũng chia sẻ về việc thường xuyên nhận được cuộc gọi, tin nhắn mời quảng cáo web cờ bạc, nhưng anh đều từ chối. Trong ảnh chụp tin nhắn đính kèm, Duy Mạnh được một trang web ngỏ lời mời quảng cáo, thuyết phục anh nhận lời. Song, nam ca sĩ thẳng thừng từ chối: "Anh không quảng cáo cờ bạc".

Duy Mạnh cũng nói về vụ việc nhóm Ngũ hổ tướng tung MV được cho là quảng cáo trang web cá độ đang gây xôn xao dư luận gần đây. "Tôi chỉ thích mặc quần đùi cưỡi ngựa thôi. Chứ tôi không thích làm hổ tướng", nam ca sĩ viết.

Duy Manh anh 1

Duy Mạnh phủ nhận quảng cáo cho web cá độ. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, Khánh Phương - một trong các thành viên Ngũ hổ tướng - có động thái đáp trả đàn anh.

Trước đó, dân mạng phẫn nộ khi MV Anh em trước sau như một do nhóm Ngũ hổ tướng (gồm ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng) xuất hiện nhiều hình ảnh liên quan đến một web cá độ. Ê-kíp sau đó đã gỡ MV và đăng lại bản dựng mới, cắt bỏ những cảnh gây tranh cãi.

Tối 22/9, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ưng Hoàng Phúc cho biết đã nhận được giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM. Các ca sĩ lên làm việc với phía cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác vào sáng 23/9.

Tới trưa 23/9, Khánh Phương có bài đăng dài trên trang cá nhân về vụ việc. “Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện MB**, họ muốn xuất hiện logo vài cảnh nhỏ trong MV. Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép một vài cảnh có logo như quý vị đã thấy. Tôi và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo cho những web liên quan đến cờ bạc”, anh chia sẻ.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Ưng Hoàng Phúc bị phản ứng

MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ hổ tướng gây tranh cãi vì vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ. Ưng Hoàng Phúc cho biết không quảng cáo cho trang web này.

32:1933 hôm qua

MV của Ưng Hoàng Phúc gây tranh cãi gay gắt

MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng đang vướng tranh luận gay gắt, vì xuất hiện hình ảnh được cho là quảng bá cho trang web cá độ.

22:21 21/9/2025

Cảnh báo thủ đoạn dùng nghệ sĩ quảng cáo cờ bạc trá hình

Công an TP.HCM ra cảnh báo về hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình, sau vụ việc liên quan đến Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ hổ tướng.

6 giờ trước

Á hậu chuyển giới xin lỗi

Á hậu 1 Olivia Lauren đã lên tiếng xin lỗi, sau khi gây xôn xao vì tố bị tân hoa hậu Midori Monet và á hậu 2 Hà Tâm Như bắt nạt trong cuộc thi.

37:2238 hôm qua

Hoàng Nhi

Duy Mạnh Duy Mạnh Ưng Hoàng Phúc ngũ hổ tướng Khánh Phương web cá độ MB66

  • Nguyễn Duy Mạnh

    Nguyễn Duy Mạnh

    Duy Mạnh là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Hải Phòng. Anh từng học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khoa Piano. Anh được khán giả yêu mến qua những sáng tác về tệ nạn xã hội như "Kiếp đỏ đen", "Kiếp bán độ". Album "Tình em là đại dương" là album bán chạy nhất của anh khi ra mắt qua 3 lần tái bản, số lượng tiêu thụ là 20.000 bản.

    Bạn có biết: Duy Mạnh sinh ra trong một gia đình hoạt động nghệ thuật nên từ bé đã được tiếp xúc với âm nhạc, anh có ba người anh trai đều là nghệ sỹ kèn saxophone.

    • Ngày sinh: 22/5/1975
    • Quê quán: Hải Phòng
    • Ca khúc tiêu biểu: Biết tìm đâu, Dĩ vãng cuộc tình, Giây phút chia xa, Kiếp đỏ đen, Kiếp bán độ, Mãi chỉ là người tình, Tình em là đại dương, Hãy về đây bên anh,...

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Vuong Hy keu cuu hinh anh

Vương Hỷ kêu cứu

4 giờ trước 21:26 23/9/2025 Giải trí Giải trí

0

Nam diễn viên gây xôn xao khi đăng tải bài viết cầu cứu dân mạng, cho biết bị một nhóm người lạ mặt theo dõi suốt nhiều ngày. Anh cho rằng tính mạng bản thân đang bị đe dọa.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý