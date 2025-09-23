Duy Mạnh nói về việc quảng cáo web cá độ

Duy Mạnh phủ nhận việc quảng cáo cho một web cá độ như thông tin đang lan truyền. Trước đó, anh cũng có bài đăng tiết lộ từng từ chối những lời mời quảng cáo web cá độ.

Tối 23/9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Duy Mạnh biểu diễn tại một sự kiện có treo biển quảng cáo một trang web cá độ. Hình ảnh trên gây xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Không lâu sau đó, Duy Mạnh lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận thông tin quảng cáo cho web cá độ. Giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết hình ảnh trên được chụp lại trong sự kiện cuối năm, khi anh biểu diễn tại một casino ở Campuchia.

Cùng ngày, Duy Mạnh cũng chia sẻ về việc thường xuyên nhận được cuộc gọi, tin nhắn mời quảng cáo web cờ bạc, nhưng anh đều từ chối. Trong ảnh chụp tin nhắn đính kèm, Duy Mạnh được một trang web ngỏ lời mời quảng cáo, thuyết phục anh nhận lời. Song, nam ca sĩ thẳng thừng từ chối: "Anh không quảng cáo cờ bạc".

Duy Mạnh cũng nói về vụ việc nhóm Ngũ hổ tướng tung MV được cho là quảng cáo trang web cá độ đang gây xôn xao dư luận gần đây. "Tôi chỉ thích mặc quần đùi cưỡi ngựa thôi. Chứ tôi không thích làm hổ tướng", nam ca sĩ viết.

Duy Mạnh phủ nhận quảng cáo cho web cá độ. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, Khánh Phương - một trong các thành viên Ngũ hổ tướng - có động thái đáp trả đàn anh.

Trước đó, dân mạng phẫn nộ khi MV Anh em trước sau như một do nhóm Ngũ hổ tướng (gồm ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng) xuất hiện nhiều hình ảnh liên quan đến một web cá độ. Ê-kíp sau đó đã gỡ MV và đăng lại bản dựng mới, cắt bỏ những cảnh gây tranh cãi.

Tối 22/9, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ưng Hoàng Phúc cho biết đã nhận được giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM. Các ca sĩ lên làm việc với phía cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác vào sáng 23/9.

Tới trưa 23/9, Khánh Phương có bài đăng dài trên trang cá nhân về vụ việc. “Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện MB**, họ muốn xuất hiện logo vài cảnh nhỏ trong MV. Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép một vài cảnh có logo như quý vị đã thấy. Tôi và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo cho những web liên quan đến cờ bạc”, anh chia sẻ.