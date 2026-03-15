Mai Tài Phến: 'Tôi sống khổ'

Đạo diễn phim “Tài” nói anh sống đơn giản, không mưu cầu quá nhiều về tiền bạc. Nhà lầu, xe sang, đồ hiệu chưa bao giờ là mối bận tâm lớn của Mai Tài Phến.

Mai Tài Phến chính thức “bước ra ánh sáng”, sau nhiều năm im ắng. Lần trở lại màn ảnh rộng, anh mang đến Tài - bộ phim tâm lý, hành động với mức đầu tư lớn. Kiêm nhiệm cùng lúc ba vai trò ở dự án đầu tay: đạo diễn - biên kịch - diễn viên chính, Mai Tài Phến bị bủa vây bởi hoài nghi.

Song những nghi ngờ đó của công chúng về Mai Tài Phến phần nào khỏa lấp khi Tài được đón nhận, với doanh thu đang ở mức hơn 80 tỷ đồng .

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Mai Tài Phến kể về hành trình với dự án, mong muốn kể một câu chuyện của chính anh và việc phải từ chối hàng chục lời mời từ các đạo diễn, nhà sản xuất khác trong suốt 7 năm qua.

'Tôi từng bế tắc'

- Từ ngôi vương phòng vé, 'Tài' bắt đầu tụt hạng với doanh thu hiện ở mức trên 80 tỷ đồng . Dự án có thể khó khăn để chạm mốc 100 tỷ đồng như kỳ vọng. Điều này có khiến anh lo lắng?

- Từ khi phim ra mắt đến nay, mọi thứ đã nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Bản thân thấy may mắn vì được kể một câu chuyện và tâm tư của tôi thông qua hình ảnh. Về những con số, chắc phải để nhà sản xuất phim chia sẻ.

Ở góc độ đạo diễn, khi phim được yêu thương, khán giả quan tâm, tôi cảm thấy vui và có động lực nhiều hơn. Tôi mở lòng và chào đón những sự phản hồi, chia sẻ từ mọi người. Nói chung cảm giác bây giờ của tôi là đã hoàn thành xong một dự án mà mình tâm huyết rồi. Nhiều anh chị đồng nghiệp cũng gửi lời chúc mừng. Mong rằng những ngày tới đây, Tài vẫn được đón nhận bằng tâm thế nhẹ nhàng.

- Anh bình thản, không áp lực về con số doanh thu vì biết rằng luôn có người đứng ở phía sau là Mỹ Tâm, vừa sản xuất kiêm luôn nhà đầu tư?

- Không đâu. Tôi không nhàn hạ hay thoải mái như mọi người nghĩ. Nếu muốn biết, mọi người có thể coi thêm các clip hậu trường dự án này. Tôi chỉ tỏ ra thoải mái để các diễn viên, ê-kíp có năng lượng làm việc thôi. Còn áp lực bên trong mới thực sự khủng khiếp. Tất nhiên, đạo diễn, nhà sản xuất hay diễn viên, ai cũng có những áp lực khác nhau, chỉ là có thể hiện ra hay không thôi.

- Cụ thể?

- Áp lực kinh khủng khi làm một bộ phim mà có chị Tâm đồng hành. Không còn cách nào khác, tôi phải cố gắng hết mức để thực hiện dự án điện ảnh tốt. Tôi không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như phụ sự kỳ vọng, niềm tin mà chị trao cho mình. Tài là bộ phim như vậy. Bao nhiêu năm qua, những gì tôi học, tích lũy được đều dồn hết vào dự án này rồi.

- Nếu không có Mỹ Tâm, anh có từng nghĩ sẽ không bao giờ có 'Tài' trên màn ảnh rộng?

- Thật ra, trước khi làm việc với chị Mỹ Tâm, có nhiều đơn vị, nhà đầu tư khác muốn hợp tác với tôi và kịch bản Tài. Nhưng có nhiều điều xảy ra và hai bên không thỏa thuận được với nhau. Sau đó, tôi tiếp tục đi tìm tiếp đối tác để làm dự án này. Có thời điểm tôi cũng hơi bế tắc.

Trong lần đầu đưa kịch bản cho chị Mỹ Tâm, tôi cũng chưa nhận được sự đồng ý. Điều này, tôi từng chia sẻ ở showcase rồi. Sau khi chỉnh sửa nhiều lần, chị mới đồng ý.

Nhận được gật đầu từ chị, lúc đó tôi mới thấy con đường khác. Tôi thật sự trân trọng, biết ơn khi chị đầu tư cho dự án cũng như đặt niềm tin vào mình. Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh của chị, thật ra cũng khó để quyết định đầu tư cho Tài, vì một phim điện ảnh đâu phải nói làm là làm đâu. Bộ phim còn gắn liền với cả uy tín, trách nhiệm.

Bình thản đón nhận mọi ý kiến

- Nhưng cũng vài diễn viên trong phim nói họ nhận đóng 'Tài' một phần vì tò mò, phần còn lại là vì Mỹ Tâm. Họ không biết Mai Tài Phến là ai và liệu có thể làm được gì. Điều đó có khiến anh phải suy nghĩ?

- Tôi cũng chưa nghe họ nói điều đó với mình. Nhưng tôi nghĩ rằng một số anh chị trong nghề sẽ biết tôi ở góc độ nào đó. Ngoài ra, trong những buổi gặp gỡ, làm việc đầu tiên, họ cũng thấy được sự tâm huyết của tôi. Bên cạnh tôi còn có nhà sản xuất nữa. Với các diễn viên, tôi luôn cố gắng tạo cho họ cảm giác an toàn, an tâm nhất có thể. Từ sự chân thành của mình, tôi nghĩ các anh chị cảm nhận được và vui vẻ để thực hiện bộ phim này.

Với một bộ phim điện ảnh, kịch bản quan trọng nhưng diễn viên còn quan trọng hơn nhiều. Vì vậy, khâu chọn diễn viên phải rất kỹ lưỡng. Khi bắt tay thực hiện dự án, tôi đã hình dung sẽ chọn diễn viên nào cho từng nhân vật. May mắn là các anh chị đều đồng ý, hỗ trợ.

- Khi phim phát hành, bên cạnh những lời khen cho dự án đầu tay của Mai Tài Phến, 'Tài' cũng nhận không ít chê bai vì kịch bản cũ, tình tiết dễ đoán. Tài đâu đó phảng phất dáng dấp của dòng phim xã hội đen xứ hương cảng thập niên 1990 hoặc nhiều nét giống với Truy tìm long diên hương, Lật mặt. Chắc anh cũng đọc được những nhận xét đó?

- Tôi không biết phải nói sao. Vì khi làm nhân vật Tài, tôi không chịu ảnh hưởng từ phim này phim kia. Đây là câu chuyện của riêng tôi. Tài là tôi. Và những cảnh hành động, tình tiết trong phim đều dựa trên một câu chuyện thôi.

Tôi không đặt nặng việc bị so sánh. Quan trọng, tôi có làm tốt hay không việc mình đang làm. Và khán giả có thích, ủng hộ, thấy được sự chỉn chu, tâm huyết của tôi không. Còn mỗi một anh chị đạo diễn có câu chuyện riêng. Ai cũng có câu chuyện để kể cả. Và câu chuyện của tôi may mắn được khán giả yêu thương, đồng cảm. Tất nhiên, tôi vẫn để tâm bình thản và đón nhận tất cả ý kiến.

Khi làm dự án, tôi biết cân đo đong đếm với khả năng của bản thân. Tôi không cố tình tạo ra màu sắc riêng cho mình. Đúng hơn là tôi thích làm về nhân vật, vẽ nên một câu chuyện riêng cho Tài. Nhưng những nhân vật xung quanh Tài cũng đều có câu chuyện của riêng họ.

- Không cố tình tạo ra màu sắc riêng cho mình, vậy anh nghĩ đâu là điều mà bản thân làm tốt nhất ở dự án đầu tay?

- Tôi không giỏi trong việc làm những phim nặng nề. Tôi cảm giác điều mình làm tốt nhất là có thể đo được cảm xúc của khán giả. Tôi biết à chỗ này, khán giả sẽ cười hay phải "ồ wow". Như cảnh Út Lanh xuất hiện, tôi biết chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ. Đấy, tôi phải tính toán như vậy. Tình huống bắt buộc khán giả phải vỗ tay ít hoặc nhiều. Người xem vỗ tay nghĩa là mình thành công một phần rồi.

Điều tôi sợ là những gì mình mong muốn sẽ không được đón nhận. May mắn là có. Khi ngồi dưới hàng ghế khán giả và xem cùng mọi người, tôi thấy được điều đó.

Tôi thích tạo điểm nhấn trong bộ phim của mình. Khán giả sẽ có những phút giây giải trí và thoải mái khi xem phim. Tôi cũng hiểu được đường dây câu chuyện và cách xây dựng nhân vật. Khi coi phim, mọi người sẽ biết được những tính toán của tôi đặt để trong đó.

Ví dụ, đặt mình là góc độ khán giả đi. Khi xem một phim mà không thấy bất ngờ về tình tiết đó, làm sao để người xem "ồ wow" được.

Và điều may mắn hơn nữa là có chị Mỹ Tâm diễn vai Út Lanh. Vì nếu không phải chị Mỹ Tâm, cũng chưa chắc người ta bất ngờ được như vậy.

Nói chung, ở dự án này, nhiều cái tôi cảm thấy may mắn. Ban đầu, tôi còn lo chị Mỹ Tâm không nhận vai này vì lịch trình show nhiều lắm. May là chị nhận lời nên tôi an tâm. (Cười).

'Tôi không sống phung phí'

- 7 năm không đóng phim, có bao giờ anh cảm thấy chộn rộn hay lo lắng?

- Sao lại không. Lo lắng lắm chứ. Tôi thèm diễn luôn, sốt ruột. Tôi được mời rất nhiều dự án. Nếu tính sơ sơ trong 7 năm là phải trên 20 dự án, có thể nhiều hơn nữa. Thậm chí, có những anh chị đạo diễn gọi, nói rằng họ đo ni đóng giày vai đó cho tôi luôn. Nhưng tôi phải xin lỗi, không nhận đóng được. Tôi tìm cách từ chối khéo vì sợ mọi người nghĩ rằng Mai Tài Phến chảnh quá. Đôi khi, tôi còn tự hỏi hay hết diễn viên rồi nên anh chị mới mời mình. (Cười). Sao tôi không đóng phim nào mà anh chị vẫn mời liên tục.

- Anh vẫn có thể vừa đóng phim, vừa làm đạo diễn cho 'Tài' mà. Tại sao phải từ chối tận 20 dự án vậy?

- Không. Khó lắm. Vì Tài là giấc mơ 10 năm qua của tôi. Tôi phải cố gắng, tập trung kiên định cho giấc mơ này. 10 năm chứ không phải 7 năm, để hoàn thành ước mơ. Từ khi tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh, tôi đã ao ước kể câu chuyện của mình. Không ngờ mong muốn đó phải mất đến tận 10 năm.

Tài chính là tôi. Vì vậy, khi diễn, tôi sướng lắm. Khao khát đó chắc chỉ có tôi mới hiểu được.

- Không đóng phim cũng chưa thấy anh kinh doanh gì khác. Vậy thu nhập của anh từ đâu để trang trải cuộc sống?

- Tôi không phung phí hay xài tiền nhiều. Tôi không thích nhà lầu, xe sang, đồ hiệu. Tôi đơn giản, không bao giờ mua gì để phải tính toán xa. Tôi cũng không quan tâm việc ăn sang, uống sang, mặc sang.

Như những gì mọi người thấy trên mạng, tôi chẳng mặc một bộ đồ giá trị. Dù không đóng phim, tôi vẫn quay quảng cáo. Có những hợp đồng kéo dài nhiều năm. Hay có những công việc kiếm ra tiền, tôi cũng đâu có thể nói ra được. Không lẽ tôi phải lên mạng nói mình làm này làm kia. Tôi không phải người như vậy.

- Vì sao anh phải 'sống khổ' như vậy?

- Tất cả mọi thứ đều là cảm xúc. Những nỗi khổ đó tôi đều đón nhận, tích góp cho việc mình làm phim. Hồi xưa, tôi chưa hiểu được điều đó thì thấy buồn. Sau này, tôi đón nhận và làm dày cảm xúc lên. Điều đó cũng giúp tôi nhiều ở vai trò đạo diễn.