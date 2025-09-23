Cảnh báo thủ đoạn dùng nghệ sĩ quảng cáo cờ bạc trá hình

Công an TP.HCM ra cảnh báo về hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình, sau vụ việc liên quan đến Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ hổ tướng.

Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) cảnh báo về hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình.

Theo PA05, các đối tượng tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc, sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL để quảng cáo; khuyến khích người dân tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn.

Ưng Hoàng Phúc và các thành viên trong Ngũ hổ tướng.

Công an TP.HCM khẳng định việc quảng cáo cá cược trái phép bị cấm ở Việt Nam. Người tham gia sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức phạt tiền lớn hoặc sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật

"Cờ bạc là tệ nạn xã hội. Quảng cáo cờ bạc là tiếp tay cho cái xấu. Người dân không tham gia, không tiếp tay cho các tệ nạn cờ bạc trên mạng; cần lên án các hành vi tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật; chủ động thông báo thủ đoạn này đến với người thân, bạn bè, gia đình để nắm thông tin và phòng ngừa", theo Công an TP.HCM.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM đã làm việc với Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy và một số thành viên Ngũ hổ tướng sau vụ việc MV Anh em trước sau như một xuất hiện của trang web cá độ. Tên trang web xuất hiện ở nhiều cảnh khác nhau, chẳng hạn logo trên chiếc cốc uống nước do Khánh Phương cầm và áo của nhân viên quán bar. Sản phẩm của các ca sĩ bị tẩy chay dữ dội trên mạng xã hội.

Khánh Phương có bài đăng dài trên trang cá nhân về việc MV Anh em trước sau như một có cảnh liên quan đến trang web cá độ.

“Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện MB**, họ muốn xuất hiện logo vài cảnh nhỏ trong MV. Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép một vài cảnh có logo như quý vị đã thấy. Tôi và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo cho những web liên quan đến cờ bạc”, Khánh Phương chia sẻ.