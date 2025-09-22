Thủ tướng biểu dương ca sĩ Đức Phúc

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Trong thư gửi ca sĩ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc, Thủ tướng viết: “Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

"Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam", Thủ tướng viết.

Thủ tướng gửi thư biểu dương ca sĩ Đức Phúc giành quán quân Intervision 2025.

Theo người đứng đầu Chính phủ, sự tham gia của Việt Nam lần đầu tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại", Thủ tướng Phạm Minh Chính viết.

Thủ tướng chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Trước đó vào tối 20/9, tại trung tâm biểu diễn Live Arena, vòng chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc.

Trên sân khấu chung kết, Đức Phúc diễn thứ 20, chọn thể hiện Phù Đổng Thiên Vươngdo Hồ Hoài Anh sáng tác. Chiến thắng của nam ca sĩ được truyền thông Nga khen ngợi, nhiều cây viết thích thú với cách Đức Phúc khai thác âm nhạc mang âm hưởng dân tộc. Với phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 9 tỷ đồng ) nhận được, Đức Phúc tiết lộ muốn dùng giải thưởng để thành lập quỹ và quyên góp cho các hoạt động từ thiện ở Nga.

Ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam - cho biết Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chí khắt khe của cuộc thi. Ban tổ chức đặt ra yêu cầu nghệ sĩ tham gia phải từng giành quán quân một cuộc thi âm nhạc lớn ở trong nước, đồng thời sở hữu giọng ca nổi bật, biết kết hợp bản sắc văn hóa dân tộc với âm nhạc đương đại và đặc biệt cần sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm trong suốt quá trình dự thi.

“Khi ngồi dưới hàng ghế khán giả, tôi cảm thấy tự hào khi tiết mục của Phúc thể hiện đầy đủ bản sắc văn hóa Việt Nam. Tiếng vỗ tay không ngớt. Khi tôi cầm cờ Việt Nam lên, mọi người biết chúng tôi ở đoàn Việt Nam thì đều nói phần trình diễn của Việt Nam rất tuyệt vời”, ông Hà Minh Thắng chia sẻ.

Thành công của Đức Phúc còn nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Để chuẩn bị cho sự kiện, Bộ đã trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển chọn đại diện quốc gia và giao NOMAD MGMT Vietnam (thuộc DatVietVAC Group Holdings) là đơn vị phụ trách.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới".

Màn trình diễn giúp Đức Phúc vô địch cuộc thi tại Nga Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Intervision Song Contest 2025, diễn ra tại Nga. Trong đêm chung kết, anh trình diễn tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương".