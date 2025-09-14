Trà My sau cú sốc 'Vợ ba': Mọi người nghĩ tôi đã dừng đóng phim

Nữ diễn viên chia sẻ kể từ sau ồn ào liên quan đến "Vợ ba" (2019), phần đông mọi người đều nghĩ cô đã dừng đóng phim. Song diễn xuất vẫn luôn là con đường mà Trà My khao khát.

Không dễ để nhận ra Nguyễn Phương Trà My ở tuổi 21. Cô thay đổi hoàn toàn về cả ngoại hình, cách nói chuyện lẫn phong thái. 6 năm qua, Trà My gần như tách hẳn khỏi phim ảnh, sau cú sốc Vợ ba bị ngừng chiếu vào 2019.

Trở lại điện ảnh với vai Triều Châu trong Khế ước bán dâu của Lê Văn Kiệt, Trà My chia sẻ cô run, lo lắng và áp lực. Khi theo dõi màn thể hiện của mình trên màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng, Trà My nhận thấy nhiều thiếu sót xen lẫn tiếc nuối.

"Nếu được quay lại, tôi sẽ làm tốt hơn. Nhiều cảnh quay tôi chưa làm tốt và thoại hơi ngang. Nhưng tôi cũng tự động viên chính mình và tự nhủ rằng không nên quá hà khắc với bản thân. Vì dù sao, tôi cũng như một diễn viên mới hoàn toàn. Mong rằng những dự án tới đây, tôi sẽ cải thiện diễn xuất nhiều hơn", cô nói.

'Mọi người tưởng nhân vật của tôi bị câm'

Chia sẻ về lý do không đóng phim trong 6 năm qua, Trà My kể cô từng nhận một số lời mời từ các đạo diễn, nhà sản xuất song đều từ chối. Một mặt, nữ diễn viên cảm thấy các vai diễn trong những dự án đó chưa phù hợp với sở thích, định hướng của cô. Mặt khác, Trà My muốn tập trung hoàn toàn cho việc học tại trường đại học. Cô hiện là sinh viên năm cuối tại Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP.HCM, chuyên ngành Xã hội học.

Đến khi đạo diễn Lê Văn Kiệt ngỏ lời mời tham gia dự án Khế ước bán dâu với lời hứa rằng "sẽ giúp Trà My có một vai diễn ấn tượng trên màn ảnh" và nhìn vào dàn cast gồm Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, NSND Trung Anh..., cô cảm thấy tin tưởng, quyết định nhận lời.

"Tôi rất thích nhân vật Triều Châu trong tiểu thuyết Khế ước bán dâu của nhà văn Thục Linh. Và khi nhận được cơ hội sẽ đảm nhận vai này trong phim cùng tên của đạo diễn Lê Văn Kiệt, tôi rất hào hứng. Mẹ động viên rằng đã đến lúc tôi trở lại với phim. Bản thân tôi cũng nghĩ mình cần sự thay đổi, tươi mới hơn trong hành trình này", Trà My chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, ngày đầu trở lại với phim trường, cô bỡ ngỡ và hồi hộp. Cô thậm chí phải dùng điện thoại, tự quay vài cảnh trước để làm quen với cảm giác đứng trước ống kính. Ngay ở ngày đầu, nữ diễn viên phải quay cảnh quan trọng với Lãnh Thanh (vai Thế Giang) và đòi hỏi nhiều chuyển biến về tâm lý. May mắn Trà My được đạo diễn, ê-kíp và các đồng nghiệp hỗ trợ nên mới vượt qua áp lực, lo lắng.

Diễn viên Trà My ở tuổi 21.

Trước câu hỏi về việc vai Triều Châu ít đất diễn, 3/4 thời lượng phim gần như không thoại và đài từ còn hạn chế trong lần tái xuất, Trà My thừa nhận những hạn chế của mình.

Diễn viên 21 tuổi cho biết: "Khi tôi vừa bước ra khỏi rạp chiếu, mọi người cũng tưởng nhân vật Triều Châu bị câm, vì quá ít thoại. Xong rồi mọi người hỏi tôi có bị cắt thoại không. Tôi liền trả lời là không phải, từ trong kịch bản, những cảnh đó của Triều Châu vốn đã không thoại rồi. Đạo diễn, biên kịch muốn Triều Châu bí ẩn, không biết là phản diện hay chính diện, gây tò mò cho người xem. Vì thế, vai diễn này tưởng dễ nhưng cũng hơi thử thách. Tôi phải diễn bằng mắt khá nhiều ngay từ đầu. Tôi khá lo khi nhận kịch bản vì lo sợ vai của mình bị mờ nhạt trong mắt khán giả. Nhưng về cuối, tôi thấy có khá nhiều cảm xúc".

Trà My nói thêm khi tiếp nhận kịch bản, cô từng có ý định gặp đạo diễn Lê Văn Kiệt để xin thêm thoại và đất diễn cho nhân vật Triều Châu. Nhưng sau đó, cô nghĩ lại và quyết định tôn trọng đạo diễn.

'Tôi sẽ không đóng phim có cảnh nóng thời điểm này'

6 năm qua, với Trà My là một hành trình dài và nhiều biến động. Cô cho biết có thời điểm "lạc lối", lung lay và không biết diễn xuất có phải là con đường dành cho mình hay không.

Từ sau cú sốc phim Vợ ba vào năm 2019, nhiều người nghĩ Trà My không còn đóng phim nữa. Về phía gia đình, ba mẹ cô cũng tôn trọng lựa chọn của cô là tập trung vào việc học, không áp lực con gái phải hoạt động nghệ thuật hay theo đuổi ngành nghề nào khác.

"Tôi nhớ thời điểm xảy ra vụ việc với phim Vợ ba, mọi người nhắn tin, gọi điện, động viên tôi rất nhiều. Ai cũng lo rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng gì đó. Nhưng thực ra, tôi không quá áp lực gì, chắc vì lúc ấy, tôi còn nhỏ và vô tư. Tôi còn nghĩ rằng: 'Ủa sao mà mọi người thấy nặng nề quá trong khi mình cũng bình thường'. Đến lúc lớn hơn một chút, tôi mới nhận ra rằng đối với một cô bé 15 tuổi, vụ việc ấy là quá kinh khủng", Trà My chia sẻ.

Nữ diễn viên đóng phim trở lại sau 6 năm vắng bóng.

Diễn viên tâm sự may mắn là cú sốc với Vợ ba xảy ra lúc cô 15 tuổi, nhờ vậy cô dễ dàng vượt qua hơn. Gia đình cũng giúp Trà My đi qua giai đoạn khó khăn bằng cách đưa cô đi du lịch, hạn chế dùng điện thoại hay lên mạng đọc các bình luận tiêu cực.

"Nếu bây giờ mà trải qua chuyện tương tự như vậy, tôi sẽ khó khăn hơn để vượt qua. Tôi sẽ buồn hơn nhiều, chắc là vậy. Nhưng tôi tin mình cũng sẽ vượt qua được hết. Tôi cần gạt bỏ mọi nỗi sợ. Vì cơ hội không chờ đợi mình", cô nói.

Những năm qua, cô vẫn giữ kết nối với đạo diễn, nhà sản xuất của Vợ ba là Phương Anh và Bích Ngọc. Trong những lần đạo diễn Phương Anh về nước, cô cũng hẹn gặp Trà My, cùng đi ăn uống, nói chuyện. Đạo diễn Phương Anh thường động viên Trà My trở lại với phim ảnh, hướng dẫn cô một số cách để trau dồi diễn xuất, những đầu phim cần xem... Trà My cũng tham gia một số workshop về phim, nhận thêm các dự án điện ảnh.

"Tôi muốn nhận thêm những vai gai góc, trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Nhưng thời điểm này, tôi sẽ không đóng phim có cảnh nóng. Tôi nghĩ đó là giới hạn của mình. Bản thân tôi không muốn gây chú ý bởi những những cảnh nóng trong phim. Thay vào đó, tôi muốn mọi người nhìn nhận mình ở góc độ tiến bộ trong diễn xuất", nữ diễn viên bộc bạch.

Trà My thu hút với nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt khả ái.