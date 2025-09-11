Từ 'Mưa đỏ', bao giờ có phim 1.000 tỷ?

Theo dự đoán chung của các chuyên gia, bộ phim điện ảnh của Đặng Thái Huyền sẽ kết thúc hành trình ở mốc 700 tỷ đồng. Việc tác phẩm chạm mốc 1.000 tỷ là khó xảy đến.

Điện ảnh Việt đang có bước lũy tiến doanh thu đáng kinh ngạc. Nếu 2024, tổng doanh thu phim Việt là 1.900 tỷ đồng , thì chỉ trong 9 tháng (tính đến 10/9), con số đã vượt mốc 2.400 tỷ đồng .

Thêm một tác phẩm ghi tên vào câu lạc bộ phim 500 tỷ đồng - Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền). Đến thời điểm hiện tại, Mưa đỏ cũng là phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Kể ra để thấy, tiềm năng về doanh thu phòng vé ở Việt còn rất lớn. Những năm qua, xu hướng khán giả Việt trở về với điện ảnh nội địa là điều dễ dàng nhận thấy.

Sau Mưa đỏ, các nhà làm phim Việt và ngay cả những người yêu phim cũng đang nuôi giấc mơ lớn hơn - về một dự án điện ảnh có doanh thu 1.000 tỷ đồng .

Lý do Mưa đỏ khó cán mốc 1.000 tỷ đồng

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều 10/9, Mưa đỏ ghi nhận doanh thu 590 tỷ đồng , với số lượng suất chiếu trên 4.400. Vài ngày qua, mỗi ngày Mưa đỏ thu về trung bình dưới 20 tỷ đồng . Tốc độ bán vé phim đã đi qua giai đoạn đỉnh điểm. Hành trình cinetour của dàn diễn viên tại Hà Nội và TP.HCM đã khép lại.

Đơn vị sản xuất, phát hành dự án cũng không còn đẩy mạnh các khâu về truyền thông, marketing cho dự án. Tới đây, Mưa đỏ tiếp tục san sẻ suất chiếu cho một số dự án phim Việt khác, có thể kể đến Khế ước bán dâu (Lê Văn Kiệt), Tử chiến trên không (Hàm Trần) và không ít dự án phim nước ngoài khác.

Mưa đỏ cán mốc hơn 590 tỷ đồng , tính đến chiều 10/9.

Theo dự đoán của ông Nguyễn Khánh Dương, Founder Box Office Vietnam, Mưa đỏ có thể kết thúc hành trình ở màn ảnh rộng với doanh thu 700 tỷ đồng .

Nếu làm một phép tính đơn giản, để có một bộ phim Việt 1.000 tỷ đồng , với giá vé trung bình 50.000 đồng, tức gần 20 triệu lượt khán giả đi xem (khoảng tỷ lệ dân số ra rạp là 20% và hơn 11% lượt vé bán ra năm 2025). Để có thể đáp ứng được con số doanh thu nghìn tỷ, hệ thống rạp chiếu của Việt Nam phải trên 2.000 phòng chiếu. Trong khi đó, theo thống kê của Box Office Vietnam, cả nước hiện có khoảng 1.200 phòng chiếu và 212 cụm rạp.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, nhà sản xuất Cao Tùng chung nhận định. Nói về lý do Mưa đỏ khó cán mốc 1.000 tỷ đồng , ông Cao Tùng nói: "Dung lượng thị trường phòng vé Việt Nam hiện nay chưa đủ lớn. Dù dân số đông, nhưng thói quen đi xem phim vẫn chưa phổ cập rộng khắp, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Giá vé xem phim ở tỉnh rẻ, không như giá vé các nước Thái Lan, Hàn Quốc... Thêm vào đó, số lượng rạp chiếu chưa đủ dày để tối đa hóa lượt xem, đặc biệt ở các tỉnh và vùng nông thôn. Nếu chỉ tính riêng lượng khán giả hiện hữu, việc đạt nghìn tỷ là một bài toán vượt sức chứa thị trường hiện tại".

Tương tự, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cho biết hiện giờ cả nước có khoảng 212 cụm rạp nhưng rất nhiều địa phương lớn vẫn chưa có rạp chiếu phim. Nhiều khán giả muốn xem Mưa đỏ đã phải đi hàng chục, hàng trăm km. Hạ tầng vẫn chưa phát triển tới tận mọi nơi có nhu cầu.

"Mà kể từ sau dịch Covid, các hệ thống rạp lớn cũng giảm tốc độ phát triển khá nhiều so với trước đây. Có lẽ chúng ta vẫn cần một giai đoạn kinh tế khởi sắc hẳn, vượt qua cái bóng hậu đại dịch. Ở phía các nhà làm phim, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực làm phim hay hơn, có chất lượng hơn. Mong rằng các nhà làm phim của thế hệ Gen Z sẽ sớm bứt ra khỏi quán tính làm thuê và thực sự bước vào ngành điện ảnh với tư cách của các chủ thể sáng tạo. Có lẽ đó sẽ là thế hệ nghìn tỷ của chúng ta", ông Nguyễn Hữu Tuấn bày tỏ.

Giấc mơ phim Việt nghìn tỷ đồng bao giờ đạt tới?

Theo thống kê của KOFIC (Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc), năm 2006, bộ phim The Host (đạo diễn Bong Joon Ho) giành 59,7 triệu USD . Khi đó, dân số nước này là 48,44 triệu người.

Sau gần hai thập kỷ, số lượng phim điện ảnh Hàn có doanh thu trên 43 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng ) đã vượt con số hơn 50 tác phẩm.

Ở thị trường điện ảnh Thái Lan, vào năm 2017, tác phẩm Bad Genius (Thiên tài bất hảo) của đạo diễn Nattawut Poonpiriya từng đạt doanh thu 44,5 triệu USD trên toàn cầu (theo thống kê từ Box Office Mojo). Một bộ phim khác của Thái Lan là Pee Mak Prakanong (Tình người duyên ma, 2013) cũng thu về 34 triệu USD . Thái Lan có khoảng 1.100 rạp chiếu, dân số nước này là 71,6 triệu người.

So với Thái Lan, những năm qua, thị trường điện ảnh Việt Nam có tốc độ phát triển mạnh và nhiều tiềm năng hơn. Thế nhưng, phim Việt tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một tác phẩm tiệm cận được con số 1.000 tỷ đồng .

Theo ông Tùng, khác biệt nằm ở hệ sinh thái điện ảnh. Hàn Quốc từ hàng chục năm trước đã có chiến lược quốc gia về văn hóa - "Hallyu" nên họ phát triển đồng bộ từ kịch bản, sản xuất đến phân phối quốc tế. Trong khi Thái Lan có thị trường nội địa ổn định, đồng thời xuất khẩu phim sang khu vực Đông Nam Á. Dân số không phải yếu tố quyết định duy nhất, mà điều quan trọng là tỷ lệ dân số thường xuyên đi rạp, tỷ lệ phòng chiếu/tổng dân số và GDP, Giá vé phim trung bình và sự liên kết giữa công nghiệp điện ảnh với chính sách nhà nước. Thị trường điện ảnh Việt chưa đạt được mức đó.

Để có một phim Việt cán mốc 1.000 tỷ đồng trong thời gian gần, cần hội tụ các yếu tố "cần" và "đủ". Trong đó, yếu tố "cần" có là kịch bản xuất sắc, chủ đề mang tính cộng đồng, sản xuất hoành tráng với ngân sách đủ tạo ra một bom tấn, marketing bài bản.

Về yếu tố "đủ" đòi hỏi mở rộng hạ tầng rạp chiếu, chính sách ưu tiên phim Việt, sự thay đổi thói quen đi rạp của khán giả.

Sau Mưa đỏ, các nhà làm phim Việt đang hướng đến một tác phẩm có doanh thu 1.000 tỷ đồng .

"Các giải pháp cụ thể bao gồm: Đầu tư kịch bản chiến lược, khai thác chủ đề mang tính dân tộc và phổ quát; Xây dựng kế hoạch P&A dài hơi, có cinetour, viral trên đa nền tảng; Hợp tác chặt chẽ với hệ thống rạp để đảm bảo suất chiếu ổn định; Tạo liên minh nhà sản xuất - phát hành - truyền thông để tránh cạnh tranh phá giá, thay vào đó nâng tầm phim Việt thành sản phẩm văn hóa quốc gia", nhà sản xuất cho hay.

Về phía Nguyễn Hữu Tuấn, đạo diễn chỉ ra việc một phim Việt chạm tay vào doanh thu 1.000 tỷ trong tương lai gần là khả dĩ.

Ở góc độ cơ quan quản lý Nhà nước cần xây dựng chiến lược dài hạn cho điện ảnh như một ngành công nghiệp văn hóa, hỗ trợ quỹ đầu tư phim, khuyến khích đồng sản xuất quốc tế, ưu tiên suất chiếu cho phim Việt, khơi thông dòng vốn cho việc sản xuất phim.

Các nhà làm phim cần xem dự án không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là sản phẩm công nghiệp, chuyên nghiệp trong các khâu sản xuất, quản trị dự án, nghiên cứu thị trường và market.

"Nếu có thể tiến hành tổng lực và đồng bộ những điều trên, tôi tin rằng 5-7 năm nữa, Việt Nam sẽ có một tác phẩm điện ảnh nghìn tỷ đồng", vị này nhận định.