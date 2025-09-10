Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'

Nhà quay phim, NSND Lý Thái Dũng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường, gọi "Mưa đỏ" là thử thách lớn nhất sự nghiệp.

Sở hữu 4 giải thưởng Quay phim xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam và được xem là “tay máy vàng” của dòng phim chiến tranh/lịch sử, Lý Thái Dũng vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ và quy mô của Mưa đỏ. Trải qua 81 ngày trên phim trường, nhà quay phim gọi dự án là thử thách lớn nhất sự nghiệp. Song khi bước qua những chông gai đó, Lý Thái Dũng không giấu được sự tự hào khi nói về Mưa đỏ.

“Nói thật, nhiều người có thể không tin, nhưng ngay từ đầu tôi đã tin chắc Mưa đỏ sẽ thắng lớn", ông nói trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews.

Dự án đầy thách thức

“Lịch sử điện ảnh đã chứng minh ‘quay dưới nước là khó nhất, quay trẻ em là khó thứ nhì, thứ ba là quay động vật’. Mưa đỏ lại hầu như toàn cảnh dưới sông, mà phần lớn còn diễn ra vào ban đêm. Đó là một thử thách nghề nghiệp vô cùng lớn”, Lý Thái Dũng nói về độ phức tạp của dự án.

Theo ông, sông Thạch Hãn sâu và nước chảy xiết, nên vô cùng nguy hiểm. Để giúp diễn viên và chiến sĩ có thể nhảy xuống sông mà vẫn an toàn, ê-kíp dựng hệ thống sàn lưới thép rộng 10 m, dài 150 m, chìm dưới mặt nước 1–1,5 m làm bến xuất phát và điểm cập bờ.

Ngoài ra, đoàn sử dụng hai tổ máy phát điện công suất 100kW đặt ở hai bên bờ nhằm chiếu sáng cho toàn bộ bối cảnh trên sông và trong thành. Có bốn cần cẩu cao 50 m được huy động để treo đèn, mỗi cần cẩu mang một đèn lớn cùng các đèn phụ nhằm phủ sáng những trận đánh ban đêm trên diện tích bối cảnh rộng tới 25 ha. Dù có tới 40 người thuộc tổ quay phim và tổ ánh sáng tham gia, ê-kíp vẫn gặp nhiều khó khăn vì khối lượng công việc quá lớn.

Nhà quay phim Lý Thái Dũng và đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: NVCC.

Lý Thái Dũng còn cho biết thời tiết khắc nghiệt tại Quảng Trị cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến quá trình quay. Ngay từ đầu, đơn vị khí tượng và người dân đều cảnh báo sẽ mưa liên tục, nhưng kế hoạch ra mắt gắn với dịp 2/9 nên ê-kíp vẫn quyết định khởi quay, dù đã lường trước khó khăn. Trên thực tế, trong 81 ngày làm việc chỉ có hai ngày nắng, và đúng lúc đó đoàn lại không quay, mà thực hiện phá dỡ bối cảnh để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Khu vực phim trường mưa liên tục, thời tiết khoảng 13-15 độ C, trong khi diễn viên phải mặc trang phục mùa hè để đúng bối cảnh lịch sử. Trung bình mỗi ngày đoàn làm việc ít nhất 12 tiếng, thường kéo dài 14-16 tiếng giữa mưa rét. Ông thừa nhận nếu có thêm 2 tuần, tức khoảng 100 ngày quay, thì mọi việc sẽ dễ thở hơn.

Trước câu hỏi về những rủi ro trong quá trình quay, Lý Thái Dũng chia sẻ điều đó gần như không có, bởi ê-kíp luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, đặt sự an toàn của diễn viên lên hàng đầu.

“Những phân đoạn cháy nổ đều có công binh hỗ trợ. Họ đánh dấu vị trí bom, căng dây tạo vùng an toàn. Chỉ khi diễn viên đứng đúng vị trí, đảm bảo tuyệt đối an toàn thì mới kích nổ. Nếu có sai lệch dù rất nhỏ, thì kỹ thuật viên chắc chắn sẽ không cho nổ, nghĩa là cảnh quay đó phải làm lại từ đầu, tốn công sức chuẩn bị của cả trăm người”, DOP của Mưa đỏ kể.

Với những cảnh nổ gần nhân vật, đoàn còn mời chuyên gia Thái Lan phối hợp, điều chế loại thuốc nổ đặc biệt không gây sát thương, nguy hiểm đến diễn viên.

Nhìn thấy sự trưởng thành của những đồng nghiệp trẻ

Về cơ duyên đến với Mưa đỏ, NSND Lý Thái Dũng kể: “Tôi đã quay rất nhiều phim chiến tranh của nhà nước, nên việc đảm nhận dự án này cũng không có gì bất ngờ. Thực chất, tôi đã muốn đồng ý ngay khi Huyền ngỏ lời mời, nhưng vì theo nguyên tắc nên vẫn xin thời gian để đọc kỹ kịch bản trước khi quyết định".

Ông nói tiếp: "Khi tiếp cận kịch bản Mưa đỏ, tôi lập tức bị thuyết phục và nhanh chóng tham gia vào dự án. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng là đồng nghiệp của tôi, từng làm việc chung ở nhiều lĩnh vực, nhưng đây là phim đầu tiên chúng tôi cộng tác cùng nhau, và lại là một phim vô cùng quan trọng".

Mưa đỏ là một dự án đầy thách thức.

Khi chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất cùng đoàn phim, Lý Thái Dũng nhắc đến phân đoạn người dân chạy loạn ở hồi mở đầu - thời điểm nhân vật Hồng (Hạ Anh) và Quang (Steven Nguyễn) gặp nhau. Ông kể đó là một cảnh mở màn có quy mô rất lớn, đoàn có khoảng 300 nhân sự, diễn viên quần chúng khoảng 700 nữa là gần 1.000 người. Ê-kíp đã chuẩn bị bữa trưa với hàng nghìn suất ăn, bộ đội lắp lều dã chiến.

Khi Mưa đỏ liên tục phá các kỷ lục phòng vé, thậm chí vượt Mai để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời, Lý Thái Dũng cho biết trước đó ông đã tin tác phẩm sẽ thành công.

Ông kể: “Nói thật, nhiều người có thể không tin, nhưng ngay từ lúc nhận kịch bản tôi đã tin chắc Mưa đỏ sẽ thắng lớn. Trong điện ảnh thế giới, người ta luôn khẳng định yếu tố then chốt của một bộ phim chính là kịch bản, và Mưa đỏ từ đầu đã có một câu chuyện vô cùng chặt chẽ, lôi cuốn. Ê-kíp cũng dốc toàn bộ tâm sức, chỉ với một mong muốn duy nhất là mang đến cho khán giả những thước phim tốt nhất có thể. Điều đó khiến tôi tin phim sẽ thắng lớn”.

Theo nhà quay phim, thành tích phòng vé của Mưa đỏ đánh dấu một bước ngoặt cho dòng phim chiến tranh cách mạng tại Việt Nam. Trước nay, thể loại này thường bị gắn mác “phim cúng cụ”, tức làm ra để tri ân nhưng ít khán giả chịu ra rạp. Mưa đỏ chứng minh rằng khi có kịch bản hấp dẫn, được thực hiện bằng sự trân trọng lịch sử, sự quyết tâm, trách nhiệm và đồng lòng cao nhất của ê-kíp... thì tác phẩm sẽ được công chúng đón nhận.

Đoàn phim Mưa đỏ. Ảnh: NVCC.

“Sự thành công của Mưa đỏ theo tôi là kết quả của ‘thiên thời - địa lợi - nhân hòa’. Bộ phim ra mắt đúng vào dịp lễ lớn của dân tộc, tinh thần yêu nước đang dâng cao. Bên cạnh đó còn có sự đồng lòng hiếm có, từ ê-kíp đã dốc toàn bộ tâm sức cho đến những khán giả khát khao tìm hiểu những câu chuyện lịch sử”, ông giải thích.

Ngoài ra, Lý Thái Dũng chia sẻ niềm vui của ông khi chứng kiến sự trưởng thành và tình yêu lịch sử ngày càng lớn của đồng nghiệp, đặc biệt là các diễn viên trẻ.

Sau dự án, ông nhận thấy rõ sự thay đổi khi tay nghề của họ vững vàng hơn, cách tiếp cận công việc chín chắn hơn. Quan trọng nhất, trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và niềm say mê.