Chồng thiên hậu Na Anh bị rò rỉ ảnh ngoại tình?

Dư luận Trung Quốc xôn xao khi Mạnh Đồng - chồng của ca sĩ nổi tiếng Na Anh - bị tung hình ảnh ngoại tình với một cô gái trẻ.

Theo Sinchew, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin ông Mạnh Đồng - chồng của thiên hậu Na Anh - bị lộ ảnh ngoại tình. Cụ thể, một paparazzi đã tung ra loạt ảnh chụp, video ghi lại cảnh Mạnh Đồng ôm ấp, có nhiều cử chỉ tình tứ với một cô gái trẻ trong quán bar. Cô gái kia còn dựa sát và tựa đầu vào vai Mạnh Đồng. Cả hai sau khi cùng ăn tối còn bị bắt gặp trở về biệt thự của Na Anh. Thời điểm này, nữ ca sĩ được cho là không có mặt ở nhà vì đang bận bịu đi diễn ở nơi khác.

Bài đăng thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Thậm chí, từ khóa chồng Na Anh ngoại tình nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Hiện tại, phía nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng trước vụ lùm xùm tình ái này.

Mạnh Đồng bị tung bằng chứng hẹn hò với cô gái trẻ trong lúc vợ vắng nhà.

Trước đó, tài khoản paparazzi tố chồng Na Anh ngoại tình từng úp mở trên mạng xã hội: “Ngôi sao quốc dân gặp biến, chồng ngoại tình. Hẹn gặp vào ngày mai". Ở bài đăng sau đó, người này mới tiết lộ người đó là Na Anh, đồng thời tung video ghi lại cảnh Mạnh Đồng bên cô gái trẻ.

Trước đó không lâu, Na Anh còn xuất hiện trên truyền hình và tự hào khoe về hôn nhân viên mãn. Thiên hậu của làng giải trí Hoa ngữ thậm chí còn khẳng định nếu phải sống trên hoang đảo 10 năm, điều cô muốn mang theo chắc chắn là ông xã Mạnh Đồng. Hồi tháng 11/2022, Mạnh Đồng từng vướng tin ngoại tình, nhưng khi ấy Na Anh thông qua luật sư lên tiếng phủ nhận, cho rằng đó là tin bịa đặt.

Chồng Na Anh là nhà sáng lập quán bar nổi tiếng VICS ở Bắc Kinh, có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí. Sau khi chia tay bạn trai lâu năm Cao Phong vào năm 2004, Na Anh bắt đầu hẹn hò với Mạnh Đồng vào năm 2005, rồi đăng ký kết hôn tại Canada năm 2006. Cặp đôi có với nhau một con gái.