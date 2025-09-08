Hứa Khải lao đao

Diễn viên "Diên Hi công lược" tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận sau khi một paparazzi tung ra loạt ảnh chụp, clip tố anh tổ chức đánh bạc.

Theo China Times, sau khi bị bạn gái cũ tố ngoại tình, Hứa Khải tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi bị tố tổ chức đánh bạc. Hôm 8/9, một paparazzi Trung Quốc đăng tải bài viết, khẳng định Hứa Khải đam mê bài bạc, thường xuyên cùng bạn bè cá cược. Đáng chú ý, số tiền thắng bạc còn được anh chuyển cho bạn gái cũ Hứa Lệ Sa.

Theo người này, mỗi ván bạc Hứa Khải tham gia có mức cược dao động trong khoảng vài vạn NDT, tức số tiền thắng thua hằng năm có thể lên đến hàng triệu NDT. "Biệt thự của Hứa Khải ở Hoành Điếm chẳng khác nào sòng bạc riêng. Từ ‘tiểu vương tử Hoành Điếm’ nay anh ta đã trở thành ‘đại đế sòng bài’”, tài khoản này cho hay.

Kèm theo đó, paparazzi này còn đăng kèm loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn, clip và hình ảnh được cho là ghi lại cảnh Hứa Khải đang chơi bài, hay chứng cứ cho thấy số tiền thắng bạc đã chuyển cho Hứa Lệ Sa.

Hứa Khải liên tiếp vướng lùm xùm đời tư. Ảnh: Weibo.

Dân mạng nhanh chóng soi ra có khoản chuyển 6.000 NDT đúng như Hứa Lệ Sa từng tiết lộ ở một bài đăng trước đó. Người đẹp cho biết cô định hoàn trả nhưng Hứa Khải từ chối nhận.

Tài khoản này chỉ trích Hứa Khải biết rõ đánh bạc là phạm pháp nhưng vẫn bất chấp tham gia, thậm chí tổ chức. Người này còn trích dẫn luật pháp Trung Quốc, theo đó, bất kỳ ai "tổ chức cờ bạc, lấy cờ bạc làm nghề hoặc nhằm mục đích trục lợi sẽ bị phạt tù đến ba năm, tạm giam hoặc quản chế, kèm phạt tiền".

Bài đăng cùng loạt bằng chứng tố Hứa Khải tổ chức đánh bạc nhanh chóng thu hút quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Dân mạng yêu cầu phía nam diễn viên lên tiếng.

Theo Sohu, trước làn sóng dư luận, công ty quản lý của Hứa Khải đã chính thức lên tiếng. Đơn vị này khẳng định những lời đồn trên mạng về việc nam diễn viên “thường xuyên tụ tập đánh bạc” hay “mở sòng bạc” là hoàn toàn sai lệch, không đúng sự thật. Công ty quản lý nam diễn viên cũng tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý trong thời gian tới, với các đối tượng tung tin, xâm phạm nghiêm trọng danh dự của Hứa Khải.

Theo China Times, vụ việc xoay quanh Hứa Khải đang gây xôn xao dư luận. Cụm từ "Hứa Khải bị tố tụ tập đánh bạc" thậm chí còn leo lên top tìm kiếm. Phía cảnh sát Hoành Điếm (Đông Dương) cũng cho hay đã nắm được thông tin vụ việc, chờ chỉ đạo điều tra.

Trước đó không lâu, hồi cuối tháng 8, Hứa Khải bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa liên tiếp tung loạt bằng chứng tố ngoại tình. Người đẹp kể lại chi tiết mối quan hệ của cả hai, tiết lộ nam diễn viên qua lại với nhiều cô gái khác trong lúc hai người còn đang hẹn hò.