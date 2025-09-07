Park Bom lạ lẫm

Thành viên 2NE1 Park Bom vừa gây chú ý khi chia sẻ tình hình mới nhất của bản thân, sau một tháng tạm dừng hoạt động.

Theo tờ Chosun, hôm 7/9, Park Bom thu hút quan tâm khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội sau thời gian vắng bóng. "Park Bom trong chiếc áo đen", nữ ca sĩ chú thích.

Trong loạt ảnh, Park Bom xuất hiện với trang phục thoải mái, chụp ảnh selfie. Nữ ca sĩ khoe làn da trắng sáng, makeup kỹ càng với son đỏ tôn đôi môi trái tim sexy, kẻ mắt đậm, vẽ bọng mắt và đeo lens.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi Park Bom thần sắc tươi tắn hơn, không ít dân mạng bày tỏ ngạc nhiên trước vẻ ngoài lạ lẫm của cô. Một số ý kiến cho rằng giọng ca You and I trang điểm quá đậm dẫn tới đường nét gương mặt thiếu tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên Park Bom công khai cập nhật mạng xã hội sau khoảng một tháng "ở ẩn". Trước đó, hôm 6/8, công ty quản lý D-Nation thông báo: “Park Bom sẽ không thể tham gia các hoạt động sắp tới cùng 2NE1. Do nhận được chẩn đoán từ bác sĩ rằng cô cần nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe, sau nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định này".

Kể từ sau màn tái hợp cùng 2NE1, Park Bom liên tục tham gia các sự kiện lớn như concert, lễ hội Waterbomb, biểu diễn trong giờ nghỉ giữa trận bóng đá… Lịch trình dày đặc khiến nữ ca sĩ phải tạm ngưng hoạt động để tập trung hồi phục sức khỏe.

Tình trạng của cô khiến người hâm mộ lo lắng. Nhiều người gửi lời động viên, mong Park Bom sớm bình phục và tiếp tục hoạt động cùng cả nhóm.

Park Bom sinh năm 1984, là giọng ca chính của 2NE1. Nhóm có thời gian dài tạm dừng hoạt động trước khi tái hợp vào cuối năm 2024. Vừa qua, Park Bom còn gây tranh cãi vì liên tục đăng ảnh nam diễn viên Lee Min Ho và gọi anh là “chồng”.