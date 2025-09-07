Cô gái 16 tuổi chiến thắng The Face Thái Lan

Khép lại 8 tập mùa 6 The Face Thailand, thí sinh 16 tuổi Bianca Nathamon Polak tới từ đội HLV Pancake giành ngôi vị quán quân.

Sau nhiều năm vắng bóng, chương trình tìm kiếm gương mặt người mẫu quảng cáo The Face Thailand trở lại với mùa 6 vào năm 2025. Trải qua hành trình kéo dài 8 tập với nhiều thử thách, chương trình kết khép lại với chiến thắng thuộc về Bianca Nathamon Polak, thí sinh tới từ đội HLV Pancake.

Tại đêm chung kết, Bianca Nathamon Polak cùng hai đối thủ bước vào final walk. Trong phần thi cuối, cả ba thí sinh cùng HLV phải sáng tạo màn catwalk theo concept “Walk For Your Own Value” (tạm dịch: Sải bước khẳng định giá trị bản thân), với chủ đề được bốc thăm ngẫu nhiên.

Bianca có phần thể hiện nổi bật trong chương trình.

Bianca (đội Pancake) mang đến thông điệp Age Is Limitless - tuổi tác không giới hạn. Trong khi đối thủ Heidi (đội Mareeya) thể hiện Earth Is Our Only Home (Trái Đất là ngôi nhà duy nhất) và Kwang (đội Antonia) với thông điệp Born Beyond Limits (Sinh ra để vượt qua mọi giới hạn).

Với màn trình diễn đầy tự tin, lại có tiềm năng khi là thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi năm nay, Bianca Nathamon Polak giành ngôi vị quán quân. Kết quả này nhận được sự đồng tình của số đông khán giả. Trên mạng xã hội, người xem khen ngợi cô tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại sở hữu năng lượng dồi dào, bản lĩnh sân khấu cùng với tài năng ấn tượng.

Ban đầu, Bianca chỉ được 1 HLV lựa chọn ở vòng chọn đội. Tuy nhiên, trải qua nhiều thử thách, thí sinh 16 tuổi chứng tỏ được năng lực và được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị quán quân ngay từ trước đêm chung kết.

Mặc dù chiến thắng của Bianca được lòng số đông, đêm chung kết The Face Thailand mùa 6 cũng vấp nhiều tranh cãi. Bên cạnh khâu tổ chức còn nhiều vấn đề, tiết mục trình diễn của dàn thí sinh cũng bị cho là làm lố, với nhiều tạo dáng kỳ quặc, phô trương trên sân khấu.