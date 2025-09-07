Tấm ảnh khiến sao nữ bị chỉ trích gợi dục

Album mới của Sabrina Carpenter vướng tranh cãi vì bị cho là quá gợi dục. Nữ ca sĩ mới đây lên tiếng phản bác, cho rằng việc bản thân bị chỉ trích là không hợp lý.

Theo Fox News, sau khi phát hành album hôm 29/8, Sabrina Carpenter vấp phải hàng loạt chỉ trích vì những ca từ được cho là gợi dục. Trước đó, khi hé lộ bìa album, hình ảnh nữ ca sĩ quỳ gối dưới sàn nhà, bị một người đàn ông nắm tóc cũng vướng tranh cãi dữ dội. Không ít khán giả cho rằng hình ảnh mang tính gợi dục và phản cảm.

“Tôi có phải là người duy nhất thấy điều này hạ thấp phụ nữ không?”, “Bìa album khiến tôi khó chịu”, "Cô ấy đã đi quá xa khỏi giới hạn gợi cảm"... là một số bình luận bức xúc của dân mạng.

Mới đây, nữ ca sĩ đã thẳng thắn lên tiếng, cho rằng mình đang bị "phán xét" một cách khắt khe.

Bìa album gây tranh cãi của Sabrina Carpenter. Ảnh: JPC.

“Có nhiều người thấy bị xúc phạm bởi những điều tôi đang làm. Đó là thế hệ hoặc đang nuôi con nhỏ, hoặc đã có con trưởng thành. Và họ nhìn nhận mọi thứ ở một góc khác - kiểu như đang lên giọng dạy dỗ", Carpenter chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên Apple Music.

Carpenter cũng tiết lộ ý tưởng phía sau bức hình bìa album gây tranh cãi. Giọng ca 26 tuổi khẳng định ý tưởng của bức ảnh là sự tinh nghịch, bay bổng và nhẹ nhàng, chứ không phải gợi dục hay hạ thấp phái đẹp. “Đó vừa là người tôi yêu, vừa là người có thể tác động mạnh mẽ đến trái tim và cảm xúc của tôi”, cô giải thích.

Trước đây, Carpenter không ít lần gây tranh cãi vì những ca khúc ẩn dụ về tình dục. Trong tour diễn, cô còn tái hiện nhiều tư thế gợi dục, khiến mạng xã hội dậy sóng.

“Tôi biết đây là chủ đề nhạy cảm, nhưng tại sao lại phải là điều cấm kỵ? Phụ nữ đều phải trải qua quá trình chấp nhận cơ thể và bản sắc của chính mình”, người đẹp chia sẻ.

Carpenter cũng bày tỏ sự biết ơn vì khán giả trung thành hiểu rõ và chấp nhận cá tính của cô: “Sẽ luôn có những cách diễn giải khác nhau, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng tôi vui vì họ đón nhận được những khía cạnh gợi cảm trong âm nhạc của mình".