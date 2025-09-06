Đám cưới 'kín tiếng chưa từng thấy' của Kim Jong Kook

Hôn lễ của Kim Jong Kook diễn ra riêng tư vào chiều 5/9 tại Seoul. Ngoại trừ MC, mọi thông tin về lễ cưới đều được giữ kín.

Theo tờ Chosun, chiều 5/9, lễ cưới của Kim Jong Kook chính thức diễn ra tại Seoul. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, hoàn toàn không có sự tham dự của truyền thông, chỉ có bạn bè và người thân hai bên gia đình. Yoo Jae Suk - bạn thân của Kim Jong Kook - được chọn làm MC trong lễ cưới. Trong khi đó, thông tin về người chủ hôn hay dàn nghệ sĩ khách mời đều được giữ kín.

Truyền thông Hàn đánh giá hôn lễ của Kim Jong Kook thuộc hàng kín tiếng chưa từng thấy đối với một nghệ sĩ nổi tiếng, có sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm. Tới tận khi lễ cưới diễn ra, công chúng hoàn toàn không có thông tin gì về thiệp mời, ảnh cưới, thậm chí danh tính cô dâu cũng được giữ kín.

Kim Jong Kook cưới ngày 5/9. Ảnh: Chosun.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền nhiều đồn đoán như vợ của Kim Jong Kook là CEO 38 tuổi, sống ở Los Angeles, hay việc cô là con gái một giảng viên tiếng Anh nổi tiếng... Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ tiết lộ rằng bà xã không hoạt động trong giới giải trí. Phía công ty quản lý cho biết: “Ngoài lá thư anh ấy đăng trực tiếp trên fan café thì chúng tôi không thể tiết lộ điều gì thêm”.

Trước khi kết hôn, Kim Jong Kook từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các sao nữ như Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Chae Yeon, Song Ga In, Hong Jin Young…

Trước đó, trong tập phát sóng ngày 31/8 của chương trình Running Man, hậu trường Kim Jong Kook thông báo kết hôn đã được tiết lộ. Nam ca sĩ chia sẻ ngắn gọn: “Tôi sắp lấy vợ rồi. Tôi sẽ sống thật tốt”, khiến các đồng nghiệp sửng sốt. Yoo Jae Suk chia sẻ: “Tôi cũng chỉ hay tin vào đúng ngày hôm đó. Ban đầu tôi tưởng cậu ấy nhờ giúp đỡ cho concert, hóa ra lại là nhờ tôi làm MC đám cưới”.

Theo truyền thông xứ kim chi, Kim Jong Kook gần đây đã mua một căn biệt thự cao cấp tại khu Nonhyeon-dong, Gangnam, Seoul với giá 6,2 tỷ won, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Đây được cho là nơi ở của vợ chồng nam ca sĩ sau khi cưới.