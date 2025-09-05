Tranh cãi hồi kết thương hiệu kinh dị nổi tiếng nhất thế giới

"Last Rites" đóng vai trò hồi kết thương hiệu kinh dị đình đám "The Conjuring". Sau buổi chiếu đặc biệt, bộ phim của Michael Chaves đón nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Sau hơn một thập kỷ gieo rắc nỗi sợ trên màn ảnh rộng, The Conjuring chính thức khép lại với phần phim Last Rites (tựa Việt: Nghi lễ cuối cùng). Chuyện phim theo chân vợ chồng nhà ngoại cảm Warren trong vụ án ám ảnh bậc nhất sự nghiệp trừ tà, được biết đến với tên gọi “Smurl Haunting”.

Sau buổi chiếu đặc biệt, đứa con tinh thần của đạo diễn Michael Chaves đang nhận về nhiều luồng ý kiến đánh giá trái chiều.

Cây bút Tatiana Hullender của ScreenRant nhận xét: “Từ cả góc độ phim kinh dị lẫn giật gân, Last Rites là một trải nghiệm lôi cuốn. Chưa bao giờ tôi ủng hộ nhà Warren nhiều đến vậy trong cả loạt phim, cũng chưa bao giờ lo lắng cho sự an toàn của họ như lần này. Đây chính là tác phẩm đại diện cho những gì tinh túy nhất của thương hiệu”.

Cùng quan điểm, Meagan Navarro của Bloody Disgusting cho rằng bộ đôi diễn viên Patrick Wilson và Vera Farmiga đã mang đến lời tạm biệt đầy xúc động cho hồi kết loạt phim.

“Last Rites là một cái kết vững chắc cho chặng đường của Patrick Wilson và Vera Farmiga trong vai vợ chồng Warren, đồng thời chứng minh đây là một trong những lựa chọn diễn viên xuất sắc. Wilson và Farmiga luôn dồn hết tâm huyết cho vai diễn này. Sự ấm áp và quyết tâm của họ khi hóa thân thành vợ chồng Warren đã tạo nên sức hút mạnh mẽ từ ngày đầu tiên, và điều đó vẫn nguyên vẹn cho đến phút cuối”, tờ Collider đánh giá.

The Conjuring: Last Rites đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Warner Bros.

Song bên cạnh những lời khen ngợi về màn trình diễn đầy cảm xúc của hai diễn viên chính, The Conjuring: Last Rites cũng vướng phải nhiều tranh cãi về nội dung, câu chuyện.

Tờ New York Times nhận xét phim "giống một bi kịch gia đình lập dị hơn là một tác phẩm kinh dị đúng nghĩa". Trong khi, bầu không khí phim thiếu sự căng thẳng, ngột ngạt do những màn hù dọa chưa đem lại hiệu quả mạnh mẽ.

Tờ The Guardian cho The Conjuring: Last Rites số điểm 2/5, kèm nhận xét phim thiếu sự mới mẻ, đột phá trong phong cách kể chuyện. "Cấu trúc cốt lõi của loạt phim vẫn thể hiện sự bảo thủ, gần như không chịu thay đổi. Trong bối cảnh dòng phim kinh dị đang chứng kiến một cuộc phục hưng đa diện, đây là thời điểm hợp lý để thương hiệu này lùi khỏi sân khấu", tờ báo đánh giá.

Hiện tại, trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes, hồi kết loạt phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại nhận về số điểm "cà chua thối" 56% từ giới phê bình.