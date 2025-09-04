Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Em gái Trấn Thành lạ lẫm

  Thứ năm, 4/9/2025
"Chị ngã em nâng" vừa tung teaser, hé lộ câu chuyện mâu thuẫn gia đình - chủ đề khá được yêu thích trên màn ảnh Việt. Sự xuất hiện của Uyển Ân trong dàn diễn viên gây được chú ý.

Chị ngã em nâng do Vũ Thành Vinh đạo diễn. Trước đó, anh được biết đến với phim điện ảnh đầu tay Hai Muối (2024). Phim thu hơn 40,5 tỷ đồng.

Trở lại với dự án phim mới, Vũ Thành Vinh kể câu chuyện về một gia đình làm nhang ở Tây Ninh - nơi tuổi thơ của hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) bị xáo trộn sau biến cố mất cha mẹ.

Chi nga em nang anh 1

Dàn diễn viên chính trong phim Chị ngã em nâng. Ảnh: NSX.

Từ đó, Thương phải gồng gánh trách nhiệm nuôi dạy, bảo vệ cậu em trai. Lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, Thương vẫn bản lĩnh và quyết tâm thay đổi cuộc sống. Sau khi thành công, cô muốn Lực cũng phải đi theo con đường mà mình đã "dọn sẵn". Sự áp đặt đó vô tình tạo nên nhiều mâu thuẫn và biến cố, đẩy cả hai ngày càng xa nhau.

Đoạn teaser phim vừa được công bố đã hé lộ mâu thuẫn giữa dàn nhân vật chính. Tại bữa tiệc sinh nhật, đồng thời cũng là đám giỗ ba mẹ, Thương và Lực tỏ ra căng thẳng, không lâu đã dẫn đến cãi vã. Cậu em trút hết sự bức xúc trong lòng khi thốt lên: "Có gì mà chị không cấm?”, cùng biểu cảm đau khổ, giằng xé.

Chi nga em nang anh 2

Uyển Ân xuất hiện khác lạ trong vai bạn gái của Lực (Thuận Nguyễn). Ảnh: NSX.

Dễ thấy, vấn đề được đặt ở trung tâm Chị ngã em nâng là mâu thuẫn gia đình, chủ đề trước nay vẫn luôn được đón nhận trên màn ảnh Việt. Chia sẻ về vai diễn, Thuận Nguyễn cho hay anh cảm thấy áp lực khi phải thể hiện mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật. Một mặt, Lực phản đối cách yêu thương "độc hại" của người chị ruột. Mặt khác, cậu cũng phải mạnh mẽ đứng lên bảo vệ bạn gái (Uyển Ân) trước những lời nói cay đắng, mỉa mai từ phía Thương.

Sự xuất hiện của Uyển Ân trong phim gây được chú ý. Nữ diễn viên hóa thân một cô gái có ngoại hình cá tính nhưng tính cách ngây thơ, hồn nhiên. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Quốc Trường, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh… Tác phẩm khởi quay từ đầu tháng 6 và dự kiến ra rạp tháng 10/2025.

CHỊ NGÃ EM NÂNG

Phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hài

Nhà sản xuất: Truyền Thông Khang

Nhà phát hành: Lotte Entertainment Việt Nam

Đạo diễn: Vũ Thành Vinh

Cố vấn phát triển dự án: Kim Jin Keun

Diễn viên: Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân

Khách mời đặc biệt: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, Mos (Patiparn Pataweekarn), Bank (Mondop Heamtan), NSƯT Hạnh Thuý, Đinh Y Nhung, Thanh Thức, Danis Nguyễn, Lâm Quang Quý, Phương Lan, Tạ Lâm, Lạc Hoàng Long, Hoa Hậu Như Vân, Lâm Bảo Châu, Nguyễn Huỳnh Như, Linh Barbie, Trâm Anh, Thiên Kim, Thành Trung, Quốc Khánh.

Dự kiến khởi chiếu: 3/10

Tống Khang

Chị ngã em nâng Trấn Thành Quốc Trường Uyển Ân

