Đạo diễn Nhu Đặng cầu hôn bạn gái người mẫu

Chiều 25/12, đạo diễn Nhu Đặng chia sẻ việc cầu hôn bạn gái Hoài Phương trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc. Đăng tải tấm ảnh của bạn gái, đạo diễn viết: “Và cô ấy say yes. Dưới nhiệt độ -11 độ C, trên núi tuyết phủ trắng. Lạnh quýnh người nên vừa đeo nhẫn vừa run. Quan trọng bắt được người về rồi”. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng 2 người.
Nhu Đặng và bạn gái Hoài Phương. Ảnh: FBNV.
Nhu Đặng (tên thật Đặng Đình Nhu, sinh năm 1991) là đạo diễn có tiếng trong showbiz Việt. Anh đứng sau nhiều MV đình đám như Để Mị nói cho mà nghe, Anh ơi ở lại, Duyên âm, Bao giờ lấy chồng, Đi đu đưa đi, Thị Mầu... và gần đây là MV Bắc Bling gây sốt nửa đầu năm đồng thời đạt hàng trăm triệu lượt xem.
Bạn gái của đạo diễn là Hoài Phương. Cô là người mẫu ảnh với nhan sắc nổi bật, vóc dáng đẹp. Thời gian qua, hai người thoải mái ủng hộ các dự án của đối phương hoặc thường xuyên chia sẻ ảnh chung, tương tác trên mạng xã hội.
Trước đó, đạo diễn từng vướng tin hẹn hò diễn viên Trúc Anh. Tin đồn dấy lên từ năm 2020, khi Nhu Đặng chia sẻ sản phẩm âm nhạc có Trúc Anh tham gia. Tuy nhiên, họ giữ im lặng, không lên tiếng.
Đầu năm nay, Trúc Anh có động thái được cho là phủ nhận thông tin có người yêu. Cụ thể, cô chia sẻ hình ảnh bên Salim để chúc mừng đồng nghiệp ăn hỏi và viết: “Cô ấy sắp đám cưới mà tôi vẫn chưa có người yêu”.
