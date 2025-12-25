Ồn ào Dương Ái Vy hát 'Ngày chung đôi'

Nam Phương cho biết cô sở hữu ca khúc "Ngày chung đôi" nhưng một ca sĩ khác mới đây bất ngờ phát hành bài nhạc. Sự việc gây ồn ào suốt những ngày qua.

Mới đây, Nam Phương đăng video cho biết cô đã mua Ngày chung đôi nhiều năm trước nhưng gần đây bài hát bất ngờ được phát hành bởi một ca sĩ khác. Dương Ái Vy - người vừa phát hành MV cho bài hát - sau đó giải thích cô chỉ là người được công ty thuê hát. Sau đó, đôi bên có động thái qua lại trên mạng xã hội.

Ca sĩ Dương Ái Vy. Ảnh: FBNV.

Tối 24/12, công ty Wonder Music Group lên tiếng giải thích vụ việc. Công ty khẳng định đã mua và nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả (full tác phẩm) ca khúc từ tác giả gốc, thông qua thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.

Ca sĩ Dương Ái Vy là người được công ty mời và ký hợp đồng hợp tác biểu diễn ca khúc. Theo đơn vị này, việc ca sĩ thể hiện và đăng tải ca khúc được thực hiện đúng theo nội dung, phạm vi và các điều khoản của hợp đồng hợp tác đã ký kết với công ty.

Dương Ái Vy chỉ là người biểu diễn, không phải chủ sở hữu tác phẩm, không tham gia và liên quan đến bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay thỏa thuận cá nhân nào giữa tác giả với bên thứ 3. Theo công ty, mọi hành vi công kích, quy kết trách nhiệm hoặc gây áp lực đối với ca sĩ là không đúng bản chất sự việc.

Trong trường hợp bên thứ 3 cho rằng đã có giao dịch mua bán hoặc thỏa thuận liên quan đến Ngày chung đôi với tác giả gốc, mọi vấn đề phát sinh cần được làm việc trực tiếp với tác giả.

“Công ty và Dương Ái Vy không phải chủ thể trong các thỏa thuận cá nhân giữa tác giả với bên thứ 3, do đó không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan”, Wonder Music Group cho biết.

MV Ngày chung đôi do Dương Ái Vy và Lý Tuấn Kiệt thể hiện đã được phát hành. Theo thông tin dưới MV, ca khúc do nhạc sĩ Poorboy (tên thật Lưu Quang Thao) sáng tác. Anh theo đuổi dòng nhạc pop, ballad, giai điệu trữ tình và có một số ca khúc nổi tiếng như Thương thì thôi, Kể từ ngày ấy…

Nhạc sĩ chưa lên tiếng về vụ việc quanh ca khúc Ngày chung đôi giữa Nam Phương và Dương Ái Vy.