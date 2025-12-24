Linh Ka giữa lúc vướng tin hẹn hò

Tin đồn tình cảm giữa ca sĩ Dương Domic và hot girl Linh Ka tiếp tục nóng lên khi 2 người xuất hiện trong vlog của một người bạn ở Paris. Trước đó, bức ảnh được cho là hai người sánh đôi tại Pháp cũng đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong hình ảnh chụp vội từ người qua đường, nam ca sĩ xuất hiện với phong cách giản dị: áo sweater phối quần jeans, đội mũ lưỡi trai và kính râm. Bên cạnh anh là cô gái sở hữu vóc dáng được cho là giống Linh Ka. Nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận diện đây chính là cặp đôi đang gây chú ý. Dẫu vậy, đến lúc này hai nhân vật chính đều giữ im lặng, không lên tiếng đính chính.

Đây không phải lần đầu tiên Dương Domic và Linh Ka bị "team qua đường" bắt gặp. Trước đó, vào tháng 11/2024, loạt ảnh chụp từ phía sau ghi lại khoảnh khắc hai người dạo phố đêm khuya cũng từng khiến dư luận xôn xao, kéo theo làn sóng bình luận tiêu cực nhắm vào trang cá nhân của nữ ca sĩ sinh năm 2002.

Nghi vấn hẹn hò giữa họ đã rộ lên từ giữa năm 2024, khi cộng đồng mạng phát hiện hàng loạt dấu hiệu như sử dụng phụ kiện, trang phục trùng khớp, cùng những tương tác trên mạng xã hội. Một bài đăng trên fanpage của Dương Domic với nội dung chơi chữ "Yêu Ka Hát" từng bị hiểu lầm là ám chỉ Linh Ka, song ê-kíp nam ca sĩ sau đó giải thích đây chỉ là cách gọi vui liên quan đến biệt danh fan đặt cho anh và bài viết đã được gỡ bỏ để tránh hiểu nhầm.

Đến concert của chương trình Anh trai "say hi" cuối năm 2024, khi được hỏi trực tiếp về chuyện tình cảm, Dương Domic cũng khẳng định đang độc thân và tập trung cho âm nhạc. Hiện tại, cả hai nghệ sĩ trẻ đều chọn cách im lặng trước những hình ảnh mới nhất, trong khi cộng đồng mạng tiếp tục chia thành hai luồng ý kiến: một bên ủng hộ quyền riêng tư, bên kia bày tỏ sự thất vọng vì những động thái úp mở trước đây.

Linh Ka (tên thật Chu Diệu Linh, sinh năm 2002) ban đầu được biết tới qua các video hát nhép, cover trên mạng xã hội. Bản thân cô từng vướng khá nhiều tranh cãi về phát ngôn. Năm 2023, cô phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang tên CHU, lấn sân ca sĩ. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô chưa có dấu ấn. Trước khi vướng tin hẹn hò Dương Domic, hot girl này có thời gian được cho là hẹn hò ca sĩ Will.

