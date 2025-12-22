Olivia Rodrigo chia tay bạn trai

Nguồn tin tiết lộ Olivia Rodrigo đang trải qua quãng thời gian khó khăn, đau khổ vì chia tay nam diễn viên Louis Partridge.

Theo tờ The Sun, Olivia Rodrigo và nam diễn viên người Anh Louis Partridge đã chia tay vài tuần trước. Bạn bè của họ rất sốc trước sự chia tay này.

“Mấy tuần qua không hề dễ dàng đối với họ và họ quyết định tạm thời xa nhau thì tốt hơn”, một nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin, Rodrigo bật khóc khi tham dự bữa tiệc Giáng sinh gần đây của Lily Allen ở London.

“Olivia đã có mặt tại bữa tiệc của Lily và rất xúc động khi nói về chuyện tình cảm. Bạn bè luôn ở bên cạnh động viên nhưng mọi chuyện thực sự rất khó khăn. Hiện tại cô ấy rất buồn”, nguồn tin tiết lộ. Quản lý của 2 ngôi sao chưa trả lời về thông tin trên khi tờ Page Six liên hệ.

Truyền thông đưa tin 2 ngôi sao đường ai nấy đi. Ảnh: WireImage.

Hai ngôi sao được bắt gặp cùng nhau ăn mừng lễ Halloween ở London vào tháng 10/2023. Theo một bài báo của tờ US Sun vào thời điểm đó, họ quen nhau qua bạn bè chung và dần gắn bó sau khi nhắn tin cho nhau.

Kể từ đó, họ công khai ủng hộ lẫn nhau và không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Họ lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ là tại buổi ra mắt phim Disclaimer của Louis Partridge tại Liên hoan phim Venice vào tháng 8/2024.

Vào tháng 9, Partridge cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Esquire UK rằng anh và Rodrigo chọn cách không công khai chuyện tình cảm của họ. Lý do là cả hai đều hiểu khi người nổi tiếng công khai chuyện tình cảm sẽ gặp những mặt trái gì.

“Tôi nghĩ việc không công khai là có ích, để mọi chuyện không bị thổi phồng hoặc không phải giải thích bất cứ điều gì”, nam diễn viên nói.

Ngôi sao của Enola Holmes cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Variety rằng anh không cảm thấy phiền khi được gọi là "bạn trai của Olivia Rodrigo" vì mức độ nổi tiếng khổng lồ của bạn gái.

“Tôi có thể chấp nhận được. Tôi rất hạnh phúc và tôi nghĩ cô ấy cũng vậy, nên mọi chuyện đều tốt đẹp với chúng tôi”, nam diễn viên chia sẻ.

Trước khi quen Partridge, Rodrigo từng có quan hệ tình cảm với DJ Zack Bia và nhà sản xuất Adam Faze.

Olivia Rodrigo sinh năm 2003, là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Deja Vu, Good 4 U…