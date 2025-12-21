Hơn 50 nghệ sĩ bùng nổ tại concert dài kỷ lục ở Hưng Yên

Ngày 20/12, Y-Concert quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Tân binh toàn năng diễn ra tại Ocean Park 3 ( Hưng Yên ). Trước đó, ê-kíp sản xuất đã thực hiện rất nhiều concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió nhưng Y-Concert vẫn thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Điều đặc biệt của concert này là kéo dài hơn 10 tiếng với 2 set diễn khác nhau. Trong khoảng thời gian 14-18h là dành cho các tiết mục cá nhân. Trong hình là màn trình diễn của anh tài Neko Lê và chị đẹp Mie trong buổi chiều 20/12.

Từ 19h đổ đi là phần được mong chờ nhất, nơi hơn 50 nghệ sĩ đến từ các chương trình khác nhau quy tụ, tạo nên những phần trình diễn kết hợp mới mẻ, thú vị. Đi đu đưa đi là một trong những tiết mục thành công nhất Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nay được làm mới do nhóm LUNAS cùng 6 anh tài là Duy Khánh, Rhymastic, Kiên Ứng, Đinh Tiến Đạt, Binz và HuyR thể hiện.

Ca nương Kiều Anh gây ấn tượng với tiết mục solo Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn. Giọng hát nội lực của nữ ca sĩ kết hợp phần dàn dựng hoành tráng đã tạo nên phần trình diễn hấp dẫn, đáp ứng được mong đợi của khán giả.

Y Concert thỏa mãn tính giải trí với những tiết mục âm nhạc trẻ trung, sôi động đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt bằng nhiều sản phẩm âm nhạc tôn vinh giá trị truyền thống. Bởi thế, chương trình kéo dài suốt 10 tiếng nhưng vẫn được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Trong đó, phần gây ấn tượng nhiều nhất là Lễ hội văn hóa và Dân gian với nhiều tiết mục được khán giả yêu thích như Trống cơm, Sơn Tinh Thủy Tinh, mashup Lý ngựa ô, Dạ cổ hoài lang, Đất rừng phương Nam, Đã đến lúc - Người Việt, Đào liễu, Chiếc khăn piêu...

Ngoài việc quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu, Y-Concert được đánh giá cao về phần đầu tư âm thanh, ánh sáng. Theo đó, màn hình LED của concert được bố trí ở nhiều góc khác nhau giúp đảm bảo tầm nhìn của khán giả ở mọi vị trí. Bên cạnh đó là 200 tấn thiết bị âm thanh, ánh sáng. Các nghệ sĩ cũng trình diễn hết mình, cống hiến những tiết mục chỉn chu, chuyên nghiệp nhất.

Hình ảnh nghệ sĩ Tự Long và Soobin trong tiết mục Trống cơm - một trong những phần trình diễn đạt lượt xem lớn nhất Anh trai vượt ngàn chông gai.

Dàn thí sinh Tân binh toàn năng lần đầu biểu diễn trên sân khấu quy mô lớn ở Hưng Yên. Họ cùng Soobin thể hiện bản mashup Đã đến lúc - Người Việt với âm nhạc được làm mới, vũ đạo đẹp mắt.

Hàng chục nghìn khán giả lấp đầy mọi chỗ trống của Y-Concert. Họ cổ vũ cuồng nhiệt cho các nghệ sĩ. Nhiều người thậm chí xếp hàng từ đêm 19/12 với hy vọng được vào sân sớm nhất và chiếm lấy chỗ đứng đẹp, gần sân khấu.

